Manga solisti, 'sağlık sistemini' övdüğü için linç edildi
Manga solisti Ferman Akgül, Türkiye'deki sağlık sistemini övdüğü gerekçesiyle, takipçilerinin çomar, koyun, satılık, kaç para aldın gibi hakaretlerine maruz kaldı
|14 Şubat 2019 01:35
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Manga Grubunun ünlü solisti Ferman Akgül, yurt dışında görüp yaşadıkları sonrasında, Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin olarak şunları söyledi:
"Git yurt dışında hasta ol bakalım ne oluyor. Burdan boş boş konuşmak kolay.
Sağlık sektörümüz hakkında goy goy yapılmasına izin vermem. O konuda en ileri ülkeyiz.
Dünyanın öbür ucuna konser vermeye gittik Avustralya'ya. Hiçbir yere değişmem ülkemi. Biz burada güzeliz. Bir yere gitmek yok, giden gitsin."
Ferman Akgül'ün bu sözleri sonrasında bazı takipçileri "çomar, koyun, satılık, kaç para aldın" gibi hakaretlerde bulundu
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