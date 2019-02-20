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100/2000 doktora bursu kapsamında ilanlar yayımlanıyor

Yükseköğretim Kurulu, tarafından beşinci kez çağrıya çıkılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında kontenjan verilen üniversitelerin ilanları yayımlanmaya başladı!
 20 Şubat 2019 09:30
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100/2000 doktora bursu kapsamında ilanlar yayımlanıyor

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Bu kapsamda, beşinci çağrı döneminde YÖK tarafından kontenjan verilen üniversiteler internet sayfalarından öğrenci alım ilanlarını yayımlamaya başladılar.

Bu kez Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenen üniversitelere dair "genel liste ne hikmetse yayımlanmadığı için" ilgilenen adaylar aşağıdaki bağlantı adreslerinden doğrudan başvuru süreci devam eden ilanlara ulaşabilirler.

Ayrıca, başvuru süreleri çok sınırlı olduğu için aşağıda hazırladığımız tabloda sadece müracaat aşaması devam eden üniversiteler yer almaktadır.

Son olarak, 100-2000 Doktora bursuna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir işte çalışmamaları halinde 12 ay süresince verilen burs miktarı 2000 TL'den 2250 TL'ye yükseltildi.

Yavuz Selim KAPLAN

ÜNİVERSİTE ADI

BAĞLANTI ADRESİ

Abdullah Gül Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Akdeniz Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aksaray Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Anadolu Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ankara Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bartın Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dicle Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Erciyes Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gazi Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Galatasaray Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gaziantep Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gebze Teknik Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Harran Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İstanbul Teknik Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karabük Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kastamonu Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kocaeli Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Marmara Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ODTÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Pamukkale Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sakarya Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tarsus Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tokat Gaziosmanpaşa

Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Trabzon Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Uşak Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Türk Alman Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yıldız Teknik Üniversitesi

İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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