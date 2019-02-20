100/2000 doktora bursu kapsamında ilanlar yayımlanıyor
|20 Şubat 2019 09:30
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Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.
Bu kapsamda, beşinci çağrı döneminde YÖK tarafından kontenjan verilen üniversiteler internet sayfalarından öğrenci alım ilanlarını yayımlamaya başladılar.
Bu kez Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenen üniversitelere dair "genel liste ne hikmetse yayımlanmadığı için" ilgilenen adaylar aşağıdaki bağlantı adreslerinden doğrudan başvuru süreci devam eden ilanlara ulaşabilirler.
Ayrıca, başvuru süreleri çok sınırlı olduğu için aşağıda hazırladığımız tabloda sadece müracaat aşaması devam eden üniversiteler yer almaktadır.
Son olarak, 100-2000 Doktora bursuna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir işte çalışmamaları halinde 12 ay süresince verilen burs miktarı 2000 TL'den 2250 TL'ye yükseltildi.
Yavuz Selim KAPLAN
|
ÜNİVERSİTE ADI
|
BAĞLANTI ADRESİ
|
Abdullah Gül Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Afyon Kocatepe Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Akdeniz Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Aksaray Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Anadolu Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Ankara Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Balıkesir Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Bartın Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Dicle Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Erciyes Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Gazi Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Galatasaray Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Gaziantep Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Gebze Teknik Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Harran Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İstanbul Teknik Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Karabük Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Kastamonu Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Kocaeli Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Marmara Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Necmettin Erbakan Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
ODTÜ
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Pamukkale Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Sakarya Üniversitesi
|
Fen Bilimleri Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Tarsus Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Trabzon Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Uşak Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Türk Alman Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
Yıldız Teknik Üniversitesi
|
İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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