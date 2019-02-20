100/2000 doktora bursu kapsamında ilanlar yayımlanıyor

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Bu kapsamda, beşinci çağrı döneminde YÖK tarafından kontenjan verilen üniversiteler internet sayfalarından öğrenci alım ilanlarını yayımlamaya başladılar.

Bu kez Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenen üniversitelere dair "genel liste ne hikmetse yayımlanmadığı için" ilgilenen adaylar aşağıdaki bağlantı adreslerinden doğrudan başvuru süreci devam eden ilanlara ulaşabilirler.

Ayrıca, başvuru süreleri çok sınırlı olduğu için aşağıda hazırladığımız tabloda sadece müracaat aşaması devam eden üniversiteler yer almaktadır.

Son olarak, 100-2000 Doktora bursuna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir işte çalışmamaları halinde 12 ay süresince verilen burs miktarı 2000 TL'den 2250 TL'ye yükseltildi.

Yavuz Selim KAPLAN