Cinsel istismar sanığı öğretmen, göreve başlamış

ERZURUM'da, lisede müdür yardımcısıyken, Y.K. isimli kız öğrencisine (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.Y.'nin (36) tutuksuz yargılamasına devam edildi. Duruşmada, 'WhatsApp' üzerinden öğrencisine yazdığı öne sürülen mesajların incelenmesiyle hazırlanan rapora itiraz eden M.Y.'nin, bir süre açıkta kaldığı, 16 Ocak'ta başka lisede göreve başladığı ortaya çıktı.

Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017'de polise başvurarak, kızı Y.K.'nin, eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısı M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K., müdür yardımcısı M.Y.'nin, tanıştıkları günden beri kendisine anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden uygunsuz mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de durumdan bu sayede haberdar olduğunu belirten Y.K., "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan, kullanılmayan mescitte beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla 2 kez gezdirdi" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Şikayet sonrası gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 29 Haziran 2017'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y.'nin 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kasım ayında görülen ilk celsede M.Y., suçlamaları kabul etmedi. Branşının beden eğitimi olduğunu, Y.K.'nin sağlık bilgisi dersine girdiğini kaydeden M.Y., "Biz öğrencilerle derslerinde yardımcı olmak amacıyla 'WhatsApp' grubu kurarız. Mağdur da bu 'WhatsApp' grubunda bulunuyordu. Sonrasında mağdur, bana duygusal içerikli mesajlar atmaya başladı. Ben kendisine böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek, cevap verdim. Bunun dışında iddianamede bahsedildiği gibi mağdura cinsel içerikli mesajlar göndermedim. Mağduru bir kez aracımla alıp, evine bıraktım; ancak herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. 'WhatsApp' grubunda tek öğretmen olarak yer alan bendim. Mağdurun dışında grupta başkaca öğrenciler de bulunuyordu. Bana karşı duygularına karşılık vermediğim için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

YARGILAMA SÜRERKEN GÖREVE BAŞLAMIŞ

Tutuksuz sanık M.Y.'nin yargılanmasına, 19 Şubat'ta, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık M.Y. ile avukatı ve mağdur Y.K. ile avukatı katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıda M.Y.'nin, 16 Ocak'ta başka lisede beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladığı belirtildi. M.Y. göreve başladıktan 1 ay sonra görülen ikinci celsede, Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye mütalaa sundu. Mütalaada M.Y.'nin, suç tarihinde 12- 15 yaş grubunda olan mağdura zincirleme cinsel istismarda bulunduğu ve aracında gezdirerek, 'hürriyetini tehdit' suçunu işlediği kaydedildi. Şakar, mütalaada, sanık hakkında 'hürriyeti tehdit'ten kamu davası açılmış olsa da bu suçun unsurlarının oluşmadığına işaret etti. Savcı Şakar, sanık M.Y.'nin 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar, 'çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

O RAPORA İTİRAZ

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.Y. ise Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda 'WhatsApp' yazışmaları incelendikten sonra hazırlanan rapora itiraz etti. Raporda, mağdurun ifadesinde dile getirdiği uygunsuz mesajların M.Y.'nin hesabından gönderildiği belirtilirken, 'WhatsApp' hesabının başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı ertelendi.

DAVA BAŞLAMADAN VAZGEÇİP, DURUŞMADA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yargılama başlamadan önce şikayetinden vazgeçen liseli Y.K. ve annesi R.K., geçen kasım ayında görülen ilk duruşmada, ikinci kez M.Y.'den şikayetçi oldu. Tutuksuz yargılanan M.Y. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme de M.Y.'ye ait cep telefonunun Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek, mevcut ve silinmiş tüm Whatsapp ve kısa mesajların geçmişe yönelik çıkarılmasını, bir kimsenin WhatsApp hesabının, bir başkası tarafından ele geçirilip kullanılma imkanının fiilen mümkün olup olmadığının rapor edilmesini istedi.

MESAJA RASTLANMADI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat günü görülen ikinci duruşmada Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen rapor okundu. WhatsApp hesabının bir başkası tarafından ele geçirilerek kullanılmasının mümkün olmadığı bildirilen raporda, sanık M.Y.nin cep telefonundaki WhatsApp hesabı ile SMS kısa mesaj kaydında cinsel içerikli mesajlara rastlanmadığı belirtildi.

'CEP TELEFONU ÜÇ KEZ İNCELENDİ; MESAJ YOK'

Sanık M.Y.'nin avukatı Alparslan Başlıcan, "Müvekkilimin cep telefonu üç kez incelemeye alındı. Son gelen raporda da bu mesajların olmadığı tespit edildi. Mağdurun cep telefonunda yapılan incelemede mesajlara rastlanmamıştı. Sadece mağdurun halasının bahsedilen mesajları gördüğüne dair iddialar var" dedi.