Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Antalya'da iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, "Bu topraklara basarken, alelade bir arazi parçasına basıyor gibi basamayız. Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı" dedi.

Antalya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi. Yemeğe, Vali Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Tuncay Polat ve çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Vali Karaloğlu, Ramazan ayı münasebetiyle güzel bir zaman dilimi yaşandığını belirtti. Her akşam iftar sofralarını toplumun farklı kesinleriyle buluşma vesilesi haline getirdiklerini dile getiren Karaloğlu, toprakların vatan olması için en büyük fedakarlığı şehitlerin yaptığını anımsattı. Şehitlerin canlarından, gazilerin uzuvlarından vazgeçtiğini dile getiren Karaloğlu, "Bu topraklara basarken, alelade bir arazi parçasına basıyor gibi basamayız. Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi. Fedakarlık yapma sırası bize gelirse biz de şehit ve gazilerimiz gibi hazır olduğumuzu bütün dünyaya ilan ederiz" şeklinde konuştu.

Karaloğlu, devlet ve millet olarak her zaman şehit yakını ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti.