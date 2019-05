MHP'li Büyükataman: Bebek katillerine geçit verilmeyecektir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe, şehit analarının 'Başımızdan bir yere gitme.' duaları kulaklarımızda olduğu müddetçe bu ülkede bebek katillerine, onların terör örgütlerine ve siyasetteki temsilcilerine, onları iyi göstermeye çalışanlara, açılımlara, saçılımlara geçit verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "paniklemiş bir şekilde sağa sola saldırdığını" belirten Ataman, Akşener'in, Bahçeli'ye yönelik "Çok ilginç bir savrulma içinde. Dün 'bebek katili' dediği bugün 'Öcalan' oldu. Sanırım yakında 'Sayın Öcalan' diyecekler. Bu savrulmanın MHP'ye oy veren her seçmen açısından değerlendirileceğine inanıyorum." sözlerini hatırlattı.

Ataman, Akşener'in CHP ve HDP ile ilgili olumlu kanaatlerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan kumanda ile yönlendirilen bu hanımefendiyi, 'MHP'ye oy veren her seçmen' sözleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Siyasetinin riya kokan 'kardeşim' kelimesini camiamız için kullanmamış olması bu şahsın açıklamalarındaki elle tutulur, takdir edilir tek kısımdır. Milliyetçi Hareket Partisine gönül verenler yaşanan süreçleri, gelinen noktaları oldukça iyi değerlendirmekte ve her seçimde gereğini yapmaktadır. Hanımefendi merak buyurmasın. Bizim milletimize sevdamız sandıkta onu seçmen olarak görmek değildir. Bizim milletimize sevdamız gönül bağı, kan bağı ve can bağıyladır. Bir, iki belediye daha almak adına ki zaten ancak o kadar alabilmiştir, PKK ile aynı ittifakta yer alanların bunu anlamasını beklememekteyiz."

- "Milletimiz müsterih olsun"

Akıllarının bir kenarında FETÖ açılımı, diğer kenarında ise çözüm süreci olanların, Milliyetçi Hareket ile Bahçeli'nin FETÖ ve PKK ile mücadelesini en iyi bilenler olduğunu vurgulayan Ataman, FETÖ ve PKK'dan talimat alan ve bu terör örgütlerine alan açmaya heveslenenlerin iddialarıyla kendilerini komik duruma düşürdüğünü kaydetti.

Ataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milletimiz müsterih olsun. Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe, şehit analarının 'Başımızdan bir yere gitme.' duaları kulaklarımızda olduğu müddetçe bu ülkede bebek katillerine, onların terör örgütlerine ve siyasetteki temsilcilerine, onları iyi göstermeye çalışanlara, açılımlara, saçılımlara geçit verilmeyecektir. Eğer sözümüzden dönersek 'Gök girsin, kızıl çıksın.' Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri 'kut'un taşıyıcısı ve kutlu ecdadın mirasçısıdır. Öyle olmasa idi PKK, HDP, CHP ve İP bulduğu her fırsatta ona saldırır mıydı?"