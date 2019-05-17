Hapis cezası kesinleşen başkanın mazbatası iptal edildi

Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart'ta 11'inci Yargıtay Ceza Dairesi'nce onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. 15 Mayıs'ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan,mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir."

Palu'nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

NEDEN MAZBATA İPTAL EDİLDİ

2972 sayılı Kanunun 9. maddesi:

2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirten sakıncaları taşımayanların belediye başkanı olabileceği belirtilmiştir.

2983 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinde ise şu cezaları alan belediye başkanı olamamaktadır:

"e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkum olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar."

Buna göre bazı özel suçlarda 1 gün ceza alanlar, bazı cezalarda ise 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, belediye başkanı olamamaktadır. Ancak alınan hapis cezasının en üst mahkeme olan Yargıtay'da onaylanması gerekmektedir.