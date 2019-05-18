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Yıldırım'dan hoşgörü dersi

Operada CHP sloganları atan grup, AK Parti adayı Yıldırım'ı tahrik etmek istedi. Alkışla gülerek karşılık veren Yıldırım'a sosyal medyadan destek yağdı
 18 Mayıs 2019 08:00
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Yıldırım'dan hoşgörü dersi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Yeniden Doğuş" operasını izlemek için gittiği Haliç Kongre Merkezi'nde bir grup tarafından protesto edilmesi sosyal medyada tepki çekti. Yıldırım'ın protestoculara karşı hoşgörüsü takdir topladı.

Binali Yıldırım, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan "Yeniden Doğuş" operasını izlemeye gitti. Yıldırım, salona girdiğinde bir grup tarafından protestoyla karşılandı. Hep bir ağızdan CHP'nin "Her şey çok güzel olacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını atan grup, AK Parti adayını tahrik etmek istedi. Kalabalığa tebessüm edip alkışlayarak karşılık veren Yıldırım, hoşgörüsüyle bir kere daha örnek oldu. Yıldırım'ın bu hareketine sosyal medyadan "Hoşgörüdür Binali Başkan" etiketiyle destek tweetleri yağarken, protestoculara ise büyük tepki gösterildi. AK Parti yönetimi başta olmak üzere bakanlardan ve vatandaştan çok sayıda destek mesajları geldi. O mesajlardan bazıları şöyle:

"MASKELER DÜŞÜYOR"

AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

Sayın Binali Yıldırım bu etkinliğe katılıyor ve protesto ediliyor. Vakarla protestocuları alkışlıyor. Sevgi pıtırcıklarının, sözde sanatseverlerin nefretlerini alkışlıyor. Maskeler düşüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Her konuşmada kutuplaşmadan bahsederler ama 19 Mayıs gibi Türkiye'nin ortak değeri olması gereken bir programda Türkiye'nin en beyefendi siyasetçilerinden @BY a hoyratça sataşırlar. Dilinizde olanı yaşamadığınızı zaten biliyoruz. Türkiye de artık görüyor.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

İnsana/Misafire karşı Edep adlı bir Opera olsa da bazıları izlese. Kim kutuplaştırıyor, kim ötekileştiriyor, kim kibir ve kabalık sergiliyor? Binali Yıldırım güzel bir insanlık ve olgunluk dersi vermiş.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak:

Opera izlemek için gittiği salondan atılan sözlü sloganlara İBB Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım tüm hoşgörüsü ve mütesebbim alkışıyla gerekli cevabı vermiştir.

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"EN GÜZEL CEVAP"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam:

Sanatı, sanatçıyı her vesileyle siyasete alet edenler, her fırsatta kin ve nefret söylemleri ile ülkeyi bölmeye çalışanlar, konu müzik, sanat bile olsa ortak paydada buluşamayanlar 'Her şey çok güzel olacak' demekle güzellik olmuyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok:

İşte hoşgörü ve samimiyet algısı yapanlar. İşte hoşgörüsüzlüğe ve tahammülsüzlüğe, gülümseyerek alkışla cevap veren. İşte gerçek tevazu.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:

Nezaketsizlik, kabalık ve saygısızlık ile her şey çok güzel olmaz. Ama hoşgörü, tevazu ve samimiyet ile her şey #DahaGüzelOlacak.

VATANDAŞTAN DA TEPKİ YAĞDI

@Alphan_1299:

Anlık olaylara verilen tepkiler kişinin karakterini net ortaya koyar. Nerede eleştirilince 'iyi ezberlemişsin' diye vatandaşı tersleyen, soru sordu diye gazeteci dövdüren CHP-HDP adayı, Nerede Binali Yıldırım.

@themarginale:

Kendisini protesto eden kindar, azgın topluluğun karşısında bile güler yüzünden, hoşgörüden asla taviz vermeyen adamın adıdır Binali Yıldırım.

@selimtrz:

Salondaydım, sn. Bakanımız ve Binali Yıldırım başkanımız temsili izleyip dakikalarca ayakta alkışladılar. Sn. Binali Yildirim çıkarken kendisini protesto edenleri nezaketle alkışlayıp selamladı.

@saitercan:

Videoyu izleyince gerçekten üzüldüm. Binali Bey sempatik bir siyasetçi operaya gitmiş ve salondaki nefret, linç dili ile O'nu kovuyorlar o ise selam vererek cevaplıyor. Ramazanda hoşgörüyü kaybeden CHP zihniyetini kınıyorum!

@AvSerraTugba:

Sanat birleştirir, kabalıkla uyuşmaz, adabımuaşeretten yoksun şekilde taraftar hamasetiyle slogan atılmaz. Yeniden Doğuş opera eserinin dünya prömiyerinde köhne mütehakkim statükolarını dayatmaya çalışanlar #HerşeyÇokGüzelOlacak diyerek çirkinleşmişler!

CHP'LİLER PROTESTOYU DESTEKLEDİ

Vatandaşlardan Binali Yıldırım'a büyük destek gelirken; CHP'lilerin ise kınamak yerine protestoculara destek verdiği görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'dan "Cesaret bulaşıcıdır! Bu akşam Haliç Kongre Merkezi'ndeki Yeniden Doğuş operasını izlemeye gelen Binali Yıldırım 'her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi" şeklinde paylaşımda bulundu. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de görüntüleri "Samsun Devlet Opera ve Bale'sinin düzenlediği "Yeniden Doğuş" temsiline gelen Binali Yıldırım'a seyircilerden 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sürprizi" şeklinde paylaştı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de "Binali Yıldırım'a güzel sürpriz" başlığı ile tweet attı.
Türkiye
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