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Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül

72. Cannes Film Festivali Ana Yarışma Özel Ödülü, TRT ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı - It Must Be Heaven" filmine verildi.
 26 Mayıs 2019 10:57
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Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Burası Cennet Olmalı - It Must Be Heaven" filmi dünyanın en prestijli film festivallerinden 72.Cannes Film Festivali'nde resmi yarışma seçkisinde yer aldı.

Elia Suleiman imzalı; Fransa, Almanya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı - It Must Be Heaven" filmi, Ana Yarışma Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Film, FIPRESCI Ödülleri Ana Yarışma bölümünde de "en iyi film" seçildi.

72. Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülleri de sahiplerini buldu. "Burası Cennet Olmalı - It Must Be Heaven" filmi, Ana Yarışma bölümünde en iyi film seçildi.

Türkiye bölümünde TRT ve Zeynofilm'in ortak yapımı ile 3 yıl çalışmaları süren Eurimages destekli film; Filistin'den başlayıp, New York, Doha ve Paris'de ait olma arayışı içinde olan bir karakterin paradokslar ve traji komikliklerle dolu hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde ise yine Filistinli yönetmen Elia Suleiman yer alıyor.
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