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Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor

Siirt kent merkezinde gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, yıllardır sanatçıların kasetlerini toplayıp biriktiriyor.
 26 Mayıs 2019 21:16
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Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor

Siirt kent merkezinde gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, yıllardır sanatçıların kasetlerini toplayıp biriktiriyor. Yaşar, biriktirdiği kasetler için 250-300 bin lira ödemeleri halinde bile bunları kimseye vermeyeceğini söyledi.

Siirt'te, çocukluk yıllarında beri kaset biriktirdiğini belirten Yusuf Yaşar, bin 200 sanatçının şarkılarının yer aldığı kasetleri biriktirip koleksiyon haline getirdi. Yaşar, "Ben yıllardan beri, 15-16 yaşından beri kaset topluyorum. İlgim var, elimden geldiğince bütün şarkıcıların kasetlerini koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Yani aklınıza gelebilecek her sanatçının neredeyse kaseti bulunuyor. İbrahim Tatlıses'ten tutun da Müslüm Gürses'e, Berivan Çağlar'dan Cengiz Kurtoğlu'na, Ahmet Kaya'dan, Sibel Can, Tarkan'a aklınıza gelebilecek her türlü kaseti burada bulabiliyorsunuz. Benim için çok önemli bir koleksiyon bu. Maneviyatı çok önemli, küçüklüğümüze götürüyor. Yaşlılarımızı gençliğine götürüyor. Çok önemli sanatçıların birikimi hayatı neredeyse bu koleksiyonda mevcut. Hepsine emek harcayarak kazanarak aldığımız kasetler, bazı kasetleri zaman içinde kaybettik. Toplamda bin 200 civarı kaset bulunuyor bende. Bir kaç tane de plak var. Plak biraz daha geri kaldı ama kaset koleksiyonunda yeteri kadar var. Daha da biriktirmeye çalışıyoruz" dedi.

"250-300 bin lira verseler kasetleri veremem"

Yusuf Yaşar, kıramayacağı insanlar olmasına rağmen satın almak isteyenlerin olduğunu, ancak koleksiyonuna paha biçemediğini söyledi. Yaşar, "Almak isteyen, hediye edilmesini isteyen oluyor ama biz tabi kıyamıyoruz. Manevi değeri çok derin, piyasa değeri zaten olmaz güncel bir durum değil bu. Kaset neredeyse yeni neslin hiç bilmediği bir şey şu an bana 250-300 bin lira verseler bile ben bundan feragat edip veremem bu kasetleri" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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