MHP'li Aycan'dan YÖK'e kontenjan çağrısı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "YÖK'e sesleniyorum; iyi bir insan gücü planlaması yaparak, bunları değerlendirerek, fazlalıkları dikkate alarak üniversite kontenjanlarını belirlesin." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yükseköğretime giriş sınavı yapılacağını anımsatarak, Türkiye'deki 206 üniversitede, yaklaşık 7 milyon 500 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Üniversitelerde, öğretim üyesi bakımından ciddi eksik bulunduğunu belirten Aycan, üniversitelerin altyapısı daha oluşturulmadan kurulduğunu ifade etti.

Yükseköğretimin artık ticarileştiğini savunan Aycan, "Türkiye'de yükseköğrenim parası olanların alabileceği bir hak veya duruma doğru gitmektedir. Bu tehlikeli bir durum. Üniversiteler, altyapısı, binası, donanımları oluşmadan, öğretim üyesi sayısı yetersizken ciddi bir şekilde öğrenci almaya devam etmektedir. Buna da YÖK müsaade etmektedir." diye konuştu.

Aycan, bazı üniversitelerin talepleri doğrultusunda kontenjan artışı yapıldığına da dikkati çekti.

Akademik kadroların yetersizliğinin altını çizen Aycan, üniversitelerin yeterli araştırma yapamadığını, bu nedenle Türkiye'nin bilimsel çalışmalara göre yapılan uluslararası üniversite sıralamalarında ilk 500'e giremediğini aktardı.

Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu küskünlüğe, kırgınlığa, ülkeye karşı soğumaya sebep oluyor. Bu tehlikeli ve ciddi bir durum. Bugün tüm mesleklerde Türkiye'de fazlalık var. Mühendis, avukat, diş hekimi, eczacı, sağlık meslekleri mensupları işsiz. Kamu da kadroları kısmış durumda. Zaten bu kadar kişiyi istihdam etmesi beklenemez. Türkiye'de tek 'açık var' gözüken hekim sayısı bile bence, şu an ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Hekim sayısındaki durum bile dağılımdaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Türkiye'deki hiçbir meslek grubunda şu an acil bir ihtiyaç yok. Bu hafta sonu üniversite giriş sınavı yapılacak. Hala kontenjanlar açıklanmadı. YÖK'e sesleniyorum; iyi bir insan gücü planlaması yaparak, bunları değerlendirerek, fazlalıkları dikkate alarak üniversite kontenjanlarını belirlesin. Şu an kontenjan belirlemeyle ilgili yetki YÖK'ün elindedir. YÖK, bunu doğru bir insan gücü planlamasına dayandırarak yapmıyor. Üniversitelerin istekleri doğrultusunda kontenjan belirliyor. YÖK'ün tüm taraflarla bir araya gelerek sağlıklı bir şekilde plan yapmasını gerekiyor."