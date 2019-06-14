OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın soru önergesini 9 Mayıs 2019 tarihi itibariyle cevaplamıştır.

Verilen cevapta şöyle denmiştir:

"Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak toplam 5000 kadro ihdas edilmiş olup, KPSS puanlarına göre alımlar yapılacaktır "

Diğer taraftan, Bakanlıktan 11 Nisan'da yapılan açıklamada; orman mühendisi ve orman muhafaza memuru kadrolarına KPSS'ye ilave olarak sözlü ve uygulamalı sınavla alım yapılacağı belirtilmişti. Tıklayınız.

SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP MÜLAKATSIZ ALIM ANLAMINA GELİR Mİ?

Mülakatlı alım veya mülakatsız alımlar mevzuatla belirlenmektedir. 28 Nisan 2018 tarihinde 3234 sayılı OGM Teşkilat Kanununa eklenen ek 1. madde şu şekildedir:

"Ek Madde 1- Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

Bu madde gereğince sözlü ve uygulamalı sınav yapılmakta olup, sözlü sınavın olmaması için bu kanun hükmünün kaldırılması gerekmektedir. Bu hüküm hala 3234 sayılı Kanunda yer almakta olup, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bu konu düzenlenememektedir.

Bu bağlamda, soru önergesinde yer alan ifade tek başına sözlü sınav yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Bakanlığın takdiri sözlü sınavdaki gibi sadece KPSS puanı ile alım yapmaksa, bir an önce Kanunun değiştirilmesi gerekmektedir. 3234 sayılı Kanunda yer alan düzenleme OGM'ye sözlü ve uygulamalı sınavla alım yapmada takdir hakkı tanımamıştır. Sağlık Bakanlığında ise kanuni düzenleme, idareye takdir hakkı verdiği için, Bakanlık takdirini "sözlü sınav yapmamak" şeklinde kullanmıştır.