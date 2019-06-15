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Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi
 15 Haziran 2019 14:48
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Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

YKS'ye girmesi için annesini sınava getiren çocuk, okul önünde heyecanla sınavın bitmesini bekledi.

Üniversite sınavlarının ilk ayağı olan Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) bugün yapıldı. Sınava milyonlarca öğrenci katılırken, aileler de evlatlarının sınava girdiği okul önlerinde dua etti. Ancak, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sınav çıkışını bekleyen Yılmaz Özcan Akbuga ise diğer bekleyenlerden farklı olarak annesini bekliyordu.

Annesinin YKS'ye 6 ay boyunca hazırlandığını söyleyen Akbuga, annesinin adalet bölümünü istediğini anlattı. Annesi sınava hazırlanırken zorluklar yaşadığını belirten Özcan Akbuga, "İkide bir dershaneye gidiyordu. Evde tek başıma kalıyordum. İki abim var birisi 26 yaşında diğeri 18, onların sınava girip girmeyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Annesini heyecanla bekleyen Akbuga, "Annemin ders çalışması beni olumlu yönde etkiledi 6'ncı sınıfa kadar hep teşekkür belgesi aldım. İnşallah 6'ncı sınıfta takdir belgesi alacağım" şeklinde konuştu.

Sınavı başarıyla atlatan anne Ayşe Akbuga ise, "Ben adalet bölümü istiyorum. Sınavım iyi geçti. Kendime göre hazırlandım. Halk eğitimin açmış olduğu kurslar vardı, onlara gittim. Sınava kendim isteyerek girdim" diye aktardı.

45 yaşında, 3 çocuk annesi Ayşe Akbuga, en büyük desteği eşinden aldığını aktararak, "Gecikmiş olan bir şeyleri yapmak istedim. Okumanın yaşı yok onu istedim. Çocuğuma destek olmak istedim. Çocuklarım her daim destekler bana, ders çalışmamı engelleyecek hiçbir şey yapmadılar. En büyük destekçim eşim oldu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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