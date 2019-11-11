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'Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor'

Tekirdağ'da 'Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu. Fidan dikme töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Türkiye'de her yıl Kıbrıs kadar toprağın erozyona kurban gittiğini söyledi.
 11 Kasım 2019 23:20
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'Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor'

Tekirdağ'da 'Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu. Fidan dikme töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Türkiye'de her yıl Kıbrıs kadar toprağın erozyona kurban gittiğini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Tekirdağ'da birçok noktada fidanlar toprakla buluştu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Yeniköy Ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikme etkinliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatanda katıldı. Program kapsamında saatler 11.11'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla fidanlar toprakla buluşmaya başladı. Tekirdağ genelinde yapılan etkinlik çerçevesinde 100 bin fidan toprakla bulaşacak.

Kıbrıs kadar toprak erozyona kurban oluyor

Program kapsamında açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu fidanların en güzel şekilde büyüyebilmesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Fakat burada vatandaşlarımızdan da istediğimiz bir şey var. Bu ortaya konulan emekler boşa çıkmamalı. Yani biz bu fidanları korumalıyız. Bu fidanların kurumaması için elimden gelen her şeyi yapmalıyız. Yani her birimiz bu konuda kendimiz bir orman görevlisi olarak görmemiz gerekiyor. Aslında bakarsanız vatan görevlisi olarak görmemiz gerekiyor. Yani orman koruması sadece silahlı askerimiz vasıtası ile olmuyor. Sivillerde toprağımızı korumalılar mutlaka. Her bir yıl Kıbrıs kadar arazimiz erozyona kurban gidiyor. Onun için bu topraklarımızı korumamız, verimli topraklarımızı daha verimli hale getirerek korumamız gerekiyor. Gelecekte çocuklarımıza daha yeşil bir Türkiye, daha havası temiz bir Türkiye bırakabilmek içinde bugün atılacak bu adımların artırılması ve vatandaşlarımız tarafından da ayrı ayrı mutlaka sahiplenmesi gerekir" dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise "İnşallah 81 ilimizin vatandaşı ile gerçekleştireceğiz. Tekirdağ'ımızda da bugün 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç da alanda yaptığı açıklamada, "Fidan ekim seferberliğine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak katıldık. Burada bizlerde yerimizi aldık. Etkinlik çerçevesinde ağaçlarımızı dikeceğiz. Bunların yine bakımı Açık Ceza İnfaz Kurumu görevlilerimizce ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince yerine getirilecek. Böyle bir seferberlikte yer aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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