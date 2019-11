Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı

Genç öğretmen PKK, FETÖ, MİT yalanlarıyla borçlandırıldı. İntiharın eşiğine gelen Sevil C., yaşadıklarını anlattı.

Öğretmen Sevil C., iddialara göre, 2017 yılında atandığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tanıştığı Servet E. tarafından tehdit ve işkenceye maruz kaldı, bankaya binlerce TL borçlandırıldı. İntihar etmeye dahi kalkışan Sevil C., yaşadıklarını paylaştı. Servet E. iddialara göre genç kızın ev bulmasına, eşya almasına yardım etti, ailesinin güvenini kazandı. Bir arkadaşıyla yemeğe çıkan Sevil C.,'yi gören Servet E. genç kızı "Gittiğiniz mekan PKK'lıların. Yanındaki öğretmenin nişanlısı ise FETÖ'den alınan bir polis. Ondan uzak dur. Seni korumaya çalışıyorum. Kimseyi tanımıyorsun" şeklinde ifadeler kullandı. Sevil C.,'yi bu tarz söylemlerle arkadaş çevresinden uzaklaştıran Servet E., kendisinin MİT'e çalıştığını söyledi.

'ASİT KUYULARINA ATARIZ'

2017 yılının ekim ayının sonunda ise Servet E. iddialara göre öğretmen Sevil C.,'ye "Seni burada barındırmam. Asit kuyularında çok adamı yok ettik" tehdidiyle 40 bin TL kredi çektirdi. Servet E., öğretmeni ölümle tehdit etmeye, darp etmeye devam etti. Bölgeden tanıdığı Emniyet müdürünü, aynı binada kaldığı savcıyı, ilçedeki polisleri Sevil C.,'nin üzerinde baskı unsuru olarak kullanan Servet E. kredi olayından kısa bir süre sonra ise "kredi çekeceğim kefil lazım" diyerek Sevil C.,'yi kendisine kefil yaptı. Öğretmen Sevil C.,'nin kredi kartını da elinden aldı. Sevil C., daha sonra kefil yapıldığı kişinin Servet E.,'nin kardeşi olduğu ve miktarın 260 bin TL olduğunu öğrendi.

'İSTİFA ET, KAÇ'

Evden çıkamayan, başka insanlarla konuşamayan Sevil C.'nin ruh sağlığı bozuldu. Servet E., "Muaz E. beni arayıp FETÖ'cü isim varsa ver' diyor. Senin ismini veririm. Hapislerde çürürsün. Savcı da polis de bana dokunamaz" şeklindeki tehditlerine devam etti. Sevil C., yaşadıklarını bazı yetkililere anlattı. Ancak kendisine "İstifa et kaç buradan" denildi.

Sevil C., yaşadıklarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdı. Ailevi sorunlar da eklenince yaşadıklarına dayanamayıp Van Gölü'ne giderek intihar etmeye kalkıştı.

DOKTOR: ARAŞTIRILSIN

Öğretmen Sevil C., 13 Ağustos 2019 tarihinde yanına gelen annesiyle ilçeden kaçtı. Kaçar kaçmaz şikayetçi oldu ve yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Bakanlık Sevil C.,'yi tayin etti. Sevil C., şimdi zorla çektiği ve kefil edildiği 300 bine yakın borcun yükünü taşıyor. Öğretmen Sevil C. ilçeden ayrılmadan önce sağlık raporu almak için hastaneye gitti. O sırada hastanedeki bir çalışan, "Size bunu yapan Servet E. isimli şahıs mı" diye sordu. Çalışan, "Daha önceden burada bir doktor vardı. Bu adam o doktora da size yaptıklarını yaptı" dedi. Hastane çalışanının ismini verdiği doktor da konunun üzerinde durulmasını istedi.

Seyhan Avşar