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Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek

Yargı; şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu gerekçesiyle tarafların belirlenen ekonomik sosyal durumları, eylemleri ve davanın tarihi, tarafların yaşı, paranın satın alma gücü, olay tarihi birlikte değerlendirerek 3.000,00 TL manevi tazminat hükmetmiştir.
 05 Aralık 2019 11:04
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Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek

Dava konusu olayda; bir veli, çocuğunun okulda öğretmeni tarafından darp edildiği iddiası ile öğretmeni BİMER'e şikayet etmiş ve bu şikayet üzerine öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan disiplin soruşturması neticesinde şikayet sebeplerinin gerçek olmadığı gerekçesi disiplin soruşturmasında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Aynı şikayet nedeni ile adli makamlarca yapılan soruşturmada da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Yaşanılan bu olaylar sonrasında şikayet edilen öğretmen, maddi manevi mağduriyet yaşadığını, hakkında polis araştırması yapıldığını, rencide olduğunu, ailesi ile huzurunun kalmadığını, itibarının zedelendiğini belirterek 1000.TL maddi, 14.000.TL manevi tazminat talepli dava açmıştır.

Açılan dava sonucunda; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2018/1498 Dosya No, 2019/243 Karar No ve 12/02/2019 tarihli kararında; "Sonuç olarak davalının olay tarihi konusunda gerçek olamayacak şekilde ve tanım beyanları ile kanıtlandığı üzere gerçekleşmeyen bir eylemden dolayı davacı hakkında yersiz şikayette bulunduğu, bu şikayet nedeni ile davacının idari ve adli soruşturma geçirdiği, her iki soruşturma neticesinde davacı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, buna göre davalının, davacı hakkında yersiz şikayette bulunduğu davalının şikayetinin haklı olduğu ve bu kapsamda anayasal hak olan şikayet hakkını kullandığına ilişkin olarak şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığının kanıtlanamadığı böylece şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı anlaşılmasıyla, kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Buna göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Eldeki dosyaya baktığımızda tarafların belirlenen ekonomik sosyal durumları, eylemleri ve davanın tarihi, tarafların yaşı, paranın satın alma gücü, olay tarihi birlikte değerlendirildiğinde 3.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerekmektedir." şeklinde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu gerekçesiyle tarafların belirlenen ekonomik sosyal durumları, eylemleri ve davanın tarihi, tarafların yaşı, paranın satın alma gücü, olay tarihi birlikte değerlendirerek 3.000,00 TL manevi tazminat hükmetmiştir.

İşte yargı kararı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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