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TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü

Prof. Dr. Aral Okay, Türkiye jeolojisi üzerine yaptığı çalışmalar dolayısıyla kazandığı ödülü Berlin'de alacak
 03 Aralık 2019 12:18
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TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, buluşları ve yeni teorileriyle bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına çözümler getiren araştırıcılara verilen "Georg Forster Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi de olan Okay'ın, Almanya'daki Alexander Von Humboldt Vakfı tarafından yaşam boyu bilimsel katkılar için verilen "Georg Forster Araştırma Ödülü"nü almaya hak kazandığı ifade edildi.

Okay'ın, Türkiye jeolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülün, Alexander Von Humboldt Vakfının Berlin'de yapılacak yıllık toplantısında takdim edileceği bildirildi.

Açıklamada, 1976'dan bu yana sahada, arazide çalışıp veri toplayan ve Türkiye'nin jeolojik evrimini anlamaya çalışan Okay'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Okay, şunları kaydetti:

"George Forster Ödülü, Türkiye jeolojisi üzerinde yaptığım çalışmalara verildi. Şimdi amacım Türkiye'nin jeolojik evrimi konusunda bir kitap yazmak, Berlin'de kaldığım sürede bunu yapmaya çalışacağım. Ödül kapsamında, 2020 Mart-Mayıs aylarında Berlin'de kalmayı planlıyorum. Babam Ahmet Can Okay, İstanbul Üniversitesinde jeoloji profesörüydü, 1920'li yıllarda Berlin'de doktorasını yapmıştı, ondan yüz sene sonra Berlin'de uzunca bir süre geçirecek olmak hoş bir duygu."

Georg Forster Araştırma Ödülü'ne bugüne kadar Türkiye'den 4 kişi layık görüldü. Ödül verilirken, araştırıcının çalışma hayatı boyunca yaptığı araştırmalar göz önünde bulunduruluyor. Tüm bilimsel araştırma alanlarını kapsayan ödül, her sene dünyada 3 ile 8 araştırıcıya veriliyor.

- Prof. Dr. Aral Okay kimdir?

İstanbul'da 1953 yılında doğan Okay, 1971'de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsünden burslu olarak İngiltere'ye jeoloji öğrenimine gönderildi. Londra Üniversitesi jeoloji bölümünde (1973-1976) birinci dereceyle lisansını tamamlayan Okay, 1976-1980 döneminde Cambridge Üniversitesinden doktora derecesi aldı.

Ankara'da 1980-1983 yıllarında MTA Enstitüsünde jeolog olarak çalışan Okay, 1983'te İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne geçti. İTÜ'de 1986 senesinde doçent, 1992'de profesör olan Okay, 1994-1995'te Alexander von Humboldt bursuyla Almanya'da Ruhr Universitat Bochum'da, 2005-2006'da Fulbright Bursu ile ABD'de University of California Santa Barbara'da misafir araştırmacı olarak bulundu.

Çalışmaları Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesinin jeolojik evrimi ve metamorfik petroloji konusunda yoğunlaşan Okay'ın 150'yi aşkın bilimsel makalesi bulunuyor ve bu makaleler 10 binden fazla atıf aldı.

1968'de TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1992'de Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü, 2002'de TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Okay, 1996'da TÜBA Asli Üyesi, 2009'da Amerika Mineraloji Derneği Şeref Üyesi seçildi.
Anadolu Ajansı
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