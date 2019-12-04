Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|04 Aralık 2019 00:38
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YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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