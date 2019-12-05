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Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?

657 sayılı Kanunda, memuriyete girişte Güvenlik soruşturması yapılmasını öngören kanuni düzenleme, Anayasa Mahkemesince, detaylar kanunda yer almadığı için, iptal edilmişti. Ancak sorunun nasıl çözüleceği belli değil..
 05 Aralık 2019 00:04
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Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?

Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması düzenlemesini, 29 Kasım'da, iptal etmişti. Tıklayınız.

Şuan tüm kamu kurumları tıkanmış durumda. Zira, daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, 12.4.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği bulunuyor. Bu yönetmelikte, 25.10.2018 tarihinde önemli değişiklikler yapılmış ve "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar"da güvenlik soruşturması yapılması öngörülmüştür.

Anayasa Mahkemesi her ne kadar kanun hükmünü iptal etmiş olsa dahi, kamuya personel alımlarında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören yönetmelik hükmü hala yürürlüktedir.

Bu kanun-yönetmelik çelişkisinin giderilmesi gerekmektedir.

Umarız, kamu yönetimine yön veren bürokratlarımız, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde yer alan hükmün Danıştay'da iptalini beklemiyordur
Memurlar.Net - Özel

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