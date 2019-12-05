Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?
|05 Aralık 2019 00:04
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Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması düzenlemesini, 29 Kasım'da, iptal etmişti. Tıklayınız.
Şuan tüm kamu kurumları tıkanmış durumda. Zira, daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, 12.4.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği bulunuyor. Bu yönetmelikte, 25.10.2018 tarihinde önemli değişiklikler yapılmış ve "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar"da güvenlik soruşturması yapılması öngörülmüştür.
Anayasa Mahkemesi her ne kadar kanun hükmünü iptal etmiş olsa dahi, kamuya personel alımlarında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören yönetmelik hükmü hala yürürlüktedir.
Bu kanun-yönetmelik çelişkisinin giderilmesi gerekmektedir.
Umarız, kamu yönetimine yön veren bürokratlarımız, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde yer alan hükmün Danıştay'da iptalini beklemiyordur
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