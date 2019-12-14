100 bin konut için başvuru yarın		 
Emekli de 'asgari zam' istiyor		 
Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi		 
Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine soruşturma		 
TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki		 
Nusret, duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi Video		 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

100 bin konut için başvuru yarın

Vatandaşın kira öder gibi sahip olacağı 100 bin sosyal konut için başvurular yarın başlıyor. Yüzde 10 peşinat, 894 lira taksit ve 240 ay vadeyle verilecek konutlar 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde olacak.
 14 Aralık 2019 07:15
Yazdır
100 bin konut için başvuru yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce müjdelenen ve önceki gün itibarıyla detayları belli olan "100 bin sosyal konut" için başvurular yarın başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imzalanan protokole göre başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. 81 ilin tamamında yapılacak 100 bin konutun inşası yılbaşından sonra başlayacak ve 1,5 yıl içinde bitirilmesi hedeflenecek. Konutlara, daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış, aylık geliri 5.500 liradan düşük olanlar başvurabilecek.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Söz konusu sosyal konutların büyüklükleri 75 ve 85 metrekarelik 2+1, 100 metrekarelik 3+1 brüt şeklinde projelendirilecek. Mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak olan konutlarda yatay mimari uygulanacak, depreme dayanıklı şartlarda inşa edilecek, sosyal donatılar bulunacak. Projenin toplam yatırım bedeli 17,3 milyar TL olarak planlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin TL aralığında satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi kapsamında 683 bin bin kişinin başvuru yaptığını, üretilecek konutun 12 katı başvuru aldıklarını belirterek "Şimdi hedefimizi bir üst noktaya çıkardık. Vatandaşın yoğun talebi karşısında 81 ilimizde her yıl 100 bin konut yapacağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Her yıl 300 bin konutu da dönüştüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Her bölgeye özel mimari

Akdeniz: Güneş ışınlarını yansıtacak doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel yapılar.

Doğu Anadolu: Arazinin zor şartlarına uygun cephe unsurları ve malzemeleri.

Ege: Açık renkli cephe kaplama ve boya ahşap görünümlü kat silmeleri.

Güneydoğu Anadolu: Cephelere yöresel taşlarla motif işlemeler yapılacak, büyük balkon, kar tutmayan metal çatı yapılacak.

İç Anadolu: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapılar, cumbalı evler, geleneklere uygun mahalle kültürüne uygun yapılar olacak.

Karadeniz: Geleneksel yığma taşlar kullanılacak, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

Marmara: Geleneksel ve modern yapılar inşa edilecek, depreme dayanıklılık ön planda olacak, yeşili bol konutlar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

* T.C. vatandaşı olanlar.

* Projenin bulunduğu il ve ilçede en az 1 yıldan bu yana ikamet edip il nüfusuna kayıtlı olmak.

* TOKİ'den daha önce konut almamış, konut kredisi kullanmamış olmak.

* Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklara ait kat mülkiyetli bir müstakil konut bulunmamak (tarla, bağ, bahçe, köy evi, iş yeri hariç).

* Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak.

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 liranın üzerinde olmamak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kredi kartı erken ödeme faizi' düşürülsün talebi
13 Aralık 2019 13:29		 İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?
12 Aralık 2019 18:51
'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'
12 Aralık 2019 16:55		 Merkez Bankası rezervleri arttı
12 Aralık 2019 15:15
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
12 Aralık 2019 14:01		 'Bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine açıklama
12 Aralık 2019 13:09
Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak
12 Aralık 2019 09:53		 Piyasalar faizde indirim bekliyor
10 Aralık 2019 07:20
Konutta tapu harcı indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek
07 Aralık 2019 20:37		 Son depremlerle birlikte DASK başvuruları 6 kat arttı
05 Aralık 2019 23:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - İşsiz adam açlıktan bayıldı07:46 - Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti07:30 - Kişisel veriler iki yıl sonra imha edilecek07:15 - 100 bin konut için başvuru yarın06:51 - Emekli de 'asgari zam' istiyor06:41 - İçişlerir Muhammed Dahlan'ı FETÖ'den kırmızı listeye aldı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Kanalistanul'dan Montrö lobisi rahatsız03:08 - Bakan Varank: Sanayi Hamlesi Programına 200'e yakın talep aldık02:27 - Baştuğ'dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı
02:23 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Ana Yönetmeliğinde Değişiklik02:07 - Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik00:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi00:05 - 14 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:39 - Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü23:32 - Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha sınır dışı edildi23:27 - İstanbul Valiliği'nden Yeni Yıl Yortusu programı22:48 - Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
100 bin konut için başvuru yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı diledi
İçişlerir Muhammed Dahlan'ı FETÖ'den kırmızı listeye aldı
Emekli de 'asgari zam' istiyor
Kanalistanul'dan Montrö lobisi rahatsız
14 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kişisel veriler iki yıl sonra imha edilecek
İşsiz adam açlıktan bayıldı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 4
alican 1
bilgisaran 3
süper bilgisayarlar 1
Allah'in yozgatlisi 5
ajda pekkan mobilya reklamı 1
genel ağ 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
dokunarak konuşmak 5
yeni yıldan beklentiler 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam