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PISA'da öğretmen farkı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı 2018 PISA sınavında disiplinli öğretmenlerin öğrencilerinin fark yarattığını söyledi
 15 Ocak 2020 09:44
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PISA'da öğretmen farkı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Türkiye'nin atağa kalktığı 2018 PISA sonuçlarında öğretmenlerin katkısında vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteğiyle Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı YAGEM tarafından düzenlenen Öğretmen Kariyer Fuarı'nda konuşan Yazıcı "Sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA'da fark oluşturduğunu görüyoruz" dedi. 2023 hedefleri kapsamında çoğu konunun öğretmenleri ilgilendirdiğini anlatan Yazıcı "Nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek amacı öğretmenlere güvenerek konulan bir hedef. Öğretmenlerin mesleklerini en iyi şekilde idame ettirmeleri çocuklarımızın başarısında da doğrudan etkilidir" diye konuştu.

EĞİTİM LOKOMOTİFTİR

13 üniversitenin dekan ve öğretim üyelerinin katıldığı fuarın bir diğer konuşmacısı da Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel oldu. Eğitim sektörünün diğer sektörlere önderlik ettiğini, eğitimin gelişmediği takdirde ilerlemenin olmayacağını ifade eden Yücel "Eğitim sektörü kötüyse ilerleme kaydedemeyiz. O yüzden eksiklerimizi kapatmalı ve bu anlamda yatırımlara en çok eğitim sektöründen devam etmeliyiz" dedi.
Sabah
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