2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"
|15 Ocak 2020 10:39
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