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Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
 15 Ocak 2020 13:19
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Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınanlardan 10'unun eski askeri okul öğrencisi, birinin muvazzaf olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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