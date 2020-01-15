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'2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Parayı nereden bulayım?'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Benim MESKİ yatırımlarına ihtiyacım var, 2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Hibe buldum, kredi buldum. Öz kaynağı nereden bulacağım? Aldığım katkı paylarından ya da MESKİ'nin diğer gelirlerinden yapacağım. Yasa bana bu hakkı vermiş.
 15 Ocak 2020 13:44
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'2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Parayı nereden bulayım?'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'ye yapılan su aboneliklerinde emlak vergisi tutarının yüzde 2'si kadar katılım payı alınmasına yönelik eleştirilere, "Benim MESKİ yatırımlarına ihtiyacım var; 2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Bu rakamlar lüks daire sahiplerine dokunur. Fakir bağırsa hakkı vardır. Zengin bağırıyor, müteahhit bağırıyor. Vatandaş bağırıyor diye geri adım atmam" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşiminde, vatandaşların tepkisine neden olan su aboneliklerinde katılım payı alınmasına yönelik eleştiriler öne çıktı. Bazı meclis üyelerinin, vatandaşlardan gelen şikayetleri aktarmaları üzerine sert çıkış yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, konuyla ilgili yeniden değerlendirme yaptıklarını, ancak bunun da geri adım anlamına gelmediğini söyledi.

Meclis üyeleri katılım paylarını gündeme getirdi

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde HDP Meclis Üyesi Ali Tanrıverdi ile AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan, Mersin Su ve kanalizasyon İdaresine (MESKİ) aboneliklerde, yüzde 2 katılım payı alınmasının, vatandaşın tepkisine neden olduğunu dile getirerek, Başkan Seçer'den açıklama istediler.

"Daha önceki yönetim tarafından bazı yasalar uygulanmamış"

Eleştirilere yanıt veren Seçer, daha önceki yönetim tarafından bazı yasaların uygulanmadığını, bunun da bugün sıkıntıya neden olduğunu dile getirdi. Su aboneliklerinde altyapı katılım bedeli ve belediye otobüslerindeki 60 yaş altı indirimlerini buna örnek gösteren Seçer, yasaların indirim yapılacak alanları belirlediğine işaret etti. Yasalara uygun olmayan kararlar uygulandığında zimmet çıktığına dikkat çeken Seçer, "Daha önceki belediye 60 yaş altına indirim yapmış. Bu yasal değil. Biz geldik, Sayıştay'ın bu konuda bir uyarısı var. Ben yasaları uygulamak zorundayım" diye konuştu.

"MESKİ yatırımlarına ihtiyacım var, 2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Parayı nereden bulayım?"

MESKİ abonelik altyapı katılım payı oranını kendisinin belirlemediğini ifade eden Seçer, Sayıştay'ın 1 Kasım 2019 tarihli yazısını okuyarak, şunları söyledi: "Sayıştay, yazısında belediye gelirleri kanununun 89. maddesine bir atıfta bulunmuş, 'Harcamalara katılım payları bina ve arsalardaki emlak vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez' diyor. Biz de ona istinaden yeni binalardan yüzde 2'ye kadar katılım payı alma hakkımız var. Ben popülizm yapmayacağım, açık konuşacağım; ben oradan para almayayım, buradan para almayayım, indirim yapayım, sosyal politikalar uygulayayım, kreş yapayım, yurt yapayım, parayı nereden bulacağım ben? Ne dediysek o. Harfiyen de ne dediysem onu yapıyorum. Ama herkes yasalar çerçevesinde bir bedel ödemek zorunda. Biz, insanları sıkboğaz edelim demiyoruz. Benim MESKİ yatırımlarına ihtiyacım var, 2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Hibe buldum, kredi buldum. Öz kaynağı nereden bulacağım? Aldığım katkı paylarından ya da MESKİ'nin diğer gelirlerinden yapacağım. Yasa bana bu hakkı vermiş. Biz bunu tahsil etmeye başladık. Mesele; 1 milyon lira bir dairenin değeri. Emlak vergisi 200 bin lira. Yüzde 2'si ne yapıyor? 1 milyon liralık evi olan da bana 4 bin lira ödesin ki temiz bir şehir oluşturayım, içme suyu hattı, kanalizasyon yapayım. Bu kadar bağırmanın anlamı ne? Fakir bağırsa hakkı vardır. Zengin bağırıyor, müteahhit bağırıyor."

"Vatandaş bağırıyor diye geri adım atamam"

Ocak ayı içerisinde 84 kişinin itiraz ettiği bilgisini veren Seçer, "84 kişi Mersin'de ihtilal yaptı. Niye? 1 milyon liralık dairesine 5-6 bin lira katılım payı ödedi diye. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Vatandaş bağırıyor diye geri adım atamam. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorsam dikine dikine de gideceğim. Bu rakamlar lüks daire sahiplerine dokunur. İki yıl 4 eşit taksit yapıyoruz, yüzde 25 peşinat ıskontosu yapıyoruz. Öde kardeşim. Benden yol, kanalizasyon iste, sel taşkını isteme ama 'ben sana para vermem' de. Olmaz. Yine de gözden geçiriyoruz. Eksiğimiz varsa düzeltiriz ama yoksa devam edeceğiz. Burada kararlıyım. Arkadaşlar bir çalışma yapacaklar, bana sunacaklar. Bir düzeltme olacaksa seyyanen bir rakam çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışma yaptırıyorum ama bu geri adım atacağım anlamına gelmez"

Seçer, sel taşkını olmasın, istenen yere arıtma yapılabilsin, kanalizasyon yapılabilsin diye katılım payını yüzde 2'den aldığını vurguladı. Seçer, "Şimdi bir çalışma yaptırıyorum ama bu geri adım atacağım anlamına da gelmez. Yaptığım işler yasalara uygun. Ben böyle bir tercih koymuşum. Ben yatırım yapmak istiyorum. Aldığım yüzde 2'yi cebime koymayacağım. Size, vatandaşa yine yatırım olarak dönecek. Ama ben böyle takdir etmişim. Ben yüzde 2 alıyorum. Siyasi sorumluluğunu da alıyorum. Sorumluluk bana ait" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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