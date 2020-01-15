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Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşlarda uyulması gereken kurallara ilişkin talimat

Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin ilgili kurum ve kişilere dün gönderdiği talimatta, özel uçakların kalkış öncesi ve inişi sonrası alınması gereken önlemler sıralandı
 15 Ocak 2020 14:01
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Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşlarda uyulması gereken kurallara ilişkin talimat

Atatürk Havalimanı'na inecek veya kalkacak özel uçakların seferlerinde dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin talimatların yer aldığı yazı, ilgili kurumlara gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin ilgili kurum ve kişilere dün gönderdiği talimatta, özel uçakların kalkışı öncesi ve inişi sonrası polis ile gümrük muhafaza görevlisinin uçak başında hazır bulundurulması, uçaktaki yolcu ve mürettebat ile bagaj ve kargoların kontrol edilmesinde uyulması gereken bazı hususlar yer aldı.

Daha önceki yıllarda da ilgili birimlere yollandığı öğrenilen "Küçük Havaalanları ve Kontrolsüz Alanlardan Gelen Hava Araçlarının Kontrolüne İlişkin Talimat" başlıklı yazıda genel havacılık faaliyetleri kapsamında, küçük havaalanları veya kontrolsüz alanlardan Atatürk Havalimanına inen, uçuş planı olan veya olmayan tüm uçakların ilgili hava trafik kontrolörleri tarafından tespit edilmesi istendi.

Uçuşların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, dış hat uçuşu olması durumunda Kargo Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi gerekliliği kaydedildi.

Yazıda söz konusu havaalanlarından kalkan uçakların işletmecilerinin, uçuş izin taleplerinde yolcu taşıma, eşya taşıma, bakım, onarım ile konma-konaklama gibi uçuş amaçlarını belirtecek şekilde izin talep etmek zorunda olduğu belirtildi. Atatürk Havalimanı'nı kullanacak uçağın işletmecisi ve yer hizmetini sağlayan kuruluşlar tarafından yolcu ile eşya manifestolarının eksiksiz doldurulması ve yetkili birimlere teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uygulama kapsamında küçük havaalanları ve kontrolsüz alanlardan kalkacak uçakların, Atatürk Havalimanı'nda belirlenen alanlara inmeleri, inişlerinden önce polis, gümrük ve yer hizmeti verecek kuruluşun görevlilerinin alandaki yerlerini almaları isteniyor. Uçak altında hazır bulunacak polis ve gümrük ekiplerine, uçağın yolcusu ve mürettebatı ile bagaj-kargo arama ve kontrolü titizlikle yapmaları, gerekmesi halinde ise bu alanda mobil x-ray cihazları bulundurulması gerekliliği anımsatıldı.
Anadolu Ajansı
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