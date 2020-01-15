İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı

Şahsı intihardan vazgeçirmek için ise olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol geldi.

Bahçelievler'de Yenibosna da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli şahıs eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek intihar etmek istedi. Şahsı direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi.

Anlı, şahısla ilk etapta megafon yardımıyla konuşmaya ve ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye sepetine binen Müge Anlı, merdiven yardımıyla şahsın yakınına giderek bir süre konuştu ve kendisine yardım edeceğini ve programına çıkaracağını sözünü verdi.

Ancak şahıs yine ikna olmayarak bir süre daha direkte kaldı. Bu sırada Esra Erol da megafonla şahsı ikna etmeye çalıştı ancak bu da fayda etmedi. Daha sonra müzakereci Polis de şahısla uzun süre konuşarak şahsı ikna etti ve bulunduğu yerden aşağıya indirdi. Aşağıya indirilen Karamahmut sağlık kontolü yapılmak üzere olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.