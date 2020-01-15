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OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) akademik ilerleme kaydeden 165 öğretim üyesi törenle biniş giydi.
 15 Ocak 2020 20:21
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OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) akademik ilerleme kaydeden 165 öğretim üyesi törenle biniş giydi.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, açılış konuşmaları ile devam etti. Törende 25 profesör, 53 doçent ve 79 doktor öğretim üyesi kadrosu olmak üzere toplam 165 öğretim üyesi biniş giydi.


OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı

"Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesinde aktif bir şekilde rol alıyoruz"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç törende yaptığı konuşmada, "2019 yılı içerisinde 60'ı kurum dışından olmak üzere toplam 157 öğretim üyesi ataması gerçekleştirilmiştir. Bugün biniş törenine katılan öğretim üyelerimizin bir kısmı 2018'in son birkaç ayında atamaları yapılan ve daha önce bu törenleri eylül-ekim aylarında düzenlediğimiz için bu yıla kamışlardır. 25 profesör, 53 doçent ve 79 doktor öğretim üyesi kadrosuna atma geçekleştirdik. Bugün toplamda 165 öğretim üyemize cübbelerini giydirmiş olacağız. 2019-2020 öğretim yılına 2 bin 500 akademisyen olmak üzere toplam 6 bin 500 çalışanımızla başladık. 54 bin civarında da öğrencimiz bulunmakta ve bu öğrencilerimizin içinde de 5 bin 700 kadarı uluslararası öğrenci olarak yer almakta. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesinde aktif bir şekilde rol alıyoruz ve bu rolü daha da büyütmek istiyoruz. Bu konuda en büyük görev tabii ki öğretim görevlileri ve akademisyenlerimizin üzerine düşüyor" dedi.

"Bölgenin en başarılı üniversitesi"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bölgenin en başarılı üniversitesi olduğunu düşünüyorum. OMÜ bir ocak gibi çevre illere de rektör hoca yetiştiriyor. İlimizin, ülkemizi kalkınmasına büyük katkılar yapıyor. Cübbe giyen arkadaşlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında geçen yıl üniversitede gerçekleştirilen başarılı girişimlere ödülleri verildi. Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birincilik Ödülü'nü Teknopark adına Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak adlı. TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Desteği Ödüllerinde ise yerli elektronik stetoskop üretimi projesi ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Riskli Yenidoğanda Ön Değerlendirme ile Erken Teşhis ve Tedavi Projesi ile OMÜ Gelişimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Öğr. Görevlisi Sema Gül Türk, Ampute Bireyler İçin Tasarlanmış İnsan Doğasına Uygun Biyonik El ve Kol Tasarımı Projesi ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Görevlisi Mehmet Serdar Çelik ve Yüksek Verimlilik ve Kararlılıkta Perovskite Güneş Pillerinin Seri Üretimi İçin Makine Tasarım ve İmalatı Projesi ile bir yapı denetim şirketi yardımcı kontrol elemanı OMÜ bütünleşik doktora öğrencisi Ahmet Rasim Girişken'e ödülleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi.

Tören biniş takdimi sonrası yapılan toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Yapılan törene OMÜ rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve biniş giyen öğretim üyelerinin aileleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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