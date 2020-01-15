Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı

Diyarbakır'da makine teknolojisi öğrencileri 1 yıllık çalışma sonrası itme kuvvetli LPG'li jet motor üretti.

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Koleji motor teknolojisi öğrencileri 1 yıllık çalışma sonrası LPG'li jet motoru üretti. 3 bin lira ile ülke ekonomisine ve kalkınmasına destek verecek projeye imza atan genç beyinlerin hazırladıkları motorun jeneratör, tank, gemi güç sistemleri, motosiklet ve araçlarda kullanılabileceği öğrenildi.

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Koleji Okul Müdürü Mehmet Hanifi Çelik, öğrencilerinin hazırladığı jet motorunun, deniz ve kara araçlarında rahatlıkla kullanılabileceğini kaydederek, projeyi geliştirmek için iş adamları ile görüşmelere başladıklarını söyledi. Çelik, "Bu projede ilk başta amaçlarımız vardı. Bu amaç Türkiye'de gerekli olan ara elemanları, kaliteli ara elemanları yetiştirmek ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak. Yine çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin düşünceleriyle bir proje gerçekleştirmeye çalıştık. Bu projede de ana hedefimiz jet motoru üretebilmekti. Arkadaşlarım ve öğrencilerim bunu başardılar. Onları canı yürekten kutluyorum. Hedefimiz ülkemize teknolojik alanda ülkenin gelecekte ekonomik anlamda yapabileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği projeler gerçekleştirmektir. Dizel veya benzinli olmasından çok, yine ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla tüplü olmasını istedik. Kara taşıtları ve deniz taşıtları araçlarında kullanmak üzere tüplü bir mekanizma düşündük ve onu öğrencilerimiz tasarladılar, bu konuda çok mutluyuz. Bunlar uygulama alanlarına geçebilmesi için ülkede bunları farklı alanlarda kullanabilmek için iş adamlarıyla gerekli görüşmelerimiz başlamıştır" dedi.

Öğrenciler hayal güçlerini ortaya koydu

Makine öğretmeni Haşim Tanrıverdi, öğrencilerini somut bir şey ortaya çıkarmasından çok hayal güçlerini geliştirebilmeleri ve dünyaya daha farklı bakabilmeleri için projeyi hazırladıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Öğrencilerimizin somut bir şey ortaya çıkartmasından daha çok hayal güçlerini geliştirebilmeleri için, dünyaya daha farklı bakabilmeleri için küçük bir proje gerçekleştirmek istedik. Onların daha sonra üniversiteyi kazandıktan sonra bu projenin üzerine daha farklı şeyler koyarak daha net bir şey ortaya çıkartmasını sağlayacaktır. Bizim en büyük temel amaçlarımızdan biri buydu. Bu projede basit bir prototip jet motor mantığını kullandık. Örnek olarak şuan yaptığımız düzenek bizim her hangi bir üniversitemizde jet motorunu tanıtabileceğimiz bir prototip düzenektir. Aslında biz bu jet motorunu ATV'lerde, yani kara araçlarında, jeneratörlerde, verimi artırmak için kullanabiliriz. Bu projede özel olarak turbo kullandık. Turbonun emme pervanesini büyüttük. Emme pervanesini büyüttüğümüz turbo, daha fazla içeriye hava alarak yanma odasına yolladığı hava miktarını zenginleştirdik. Süt taraftan açtığımız delikle LPG gazını, yani hava gazımızı birleştirdik. Daha sonra turbonun egzoz kısmına doğru gelen yakıt hava karışımını yani zengin karışımımız turbonun egzoz kısmına çarparak turbomuzun daha hızlı dönmesini sağlıyor. Bildiğiniz fizikteki etki tepki yasasına bağlı olarak yaptığımız bir projeydi bu. Yani bir şeyi geriye atarsan o şey seni ileriye atar mantığıyla, jet motorunda düz mantığı budur. Bizim yanma odasında bulunması gereken hava miktarımız 14 kilogram, içeriye girmesi gereken yakıt miktarı da 1 kilogram oranında. Yani 1 bölü 14 oranı olmak zorundadır. Yoksa içeride oluşan hava yakıt karışımı zengin karışım olmaz ve işlevsiz olur jet motorumuz, daha az verim sağlarız. Buna özen göstermeye çalıştık, hesaplarımızı onun üzerine yapmaya çalıştık. Daha sonra turbomuzun yanmaması için, zarar görmemesi için yağ desteği sağladık. Normal arabanın üzerine çalışıyormuş gibi turbomuzun pervanesinin dönmesini sağladık. Küçük bir pompa kullandık bu sirkülasyonun sağlanması için ve ateşlemeyi de yapmak için de elektro şok kullandık" diye konuştu.

"Yapamazsınız dediler dinlemedik"

DTSO Makine Teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Furkan Serakioğlu, projeyi hazırlarken birçok kişinin yapamayacaklarını ve başaramayacakları konusunda kendilerine olumsuz eleştiri getirdikleri, bunları göz ardı ederek çalıştıklarını ve başardıklarını söyledi. Serakioğlu, "Projeye başlamadan önce geceleri uyuyamadığımız bile oldu. Nasıl yapacağız, projemizi daha nasıl iyi bir hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz. Projemiz bittikten sonra o projemizi nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz. Mesela ek olarak nasıl özellikleri ekleyebiliriz diye çok düşündük. Sonradan çok şey ekledik projemize. Projemizi başardık, verimini aldık. Yolumuza devam etmeyi de düşünüyoruz. Hoş karşılamayan da oldu, hoş karşılayan da oldu, yapamazsınız diyende oldu. Yaparsınız diyende oldu, biz olumsuz eleştirileri göz önünde bulundurmadık. Hedefimize odaklandık ve yolumuzda başarıya ulaştık" şeklinde konuştu.