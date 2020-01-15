TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!

DARP EDİLEN DOKTOR KIRIK BURUNLA AMELİYATA GİRDİ Osmaniye Devlet Hastanesinde, sezaryen ile doğum yapacak olan hamile yakınının ameliyatına girmek isteyen M.B. buna karşı çıkan doktoru darp etti. Aldığı darbelerle burnu kırılan doktor, kırılan ve kanayan burnuna rağmen yine de ameliyata devam ederek kadına doğum yaptırdı