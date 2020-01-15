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TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!

Tanımı büyük yankı uyandıran Türkiye'nin Otomobili TOGG, elektrikli otomobilin yeteneklerinin anlatıldığı bir video yayınlandı.
 15 Ocak 2020 23:00
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TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!

Tanımı büyük yankı uyandıran Türkiye'nin Otomobili TOGG, elektrikli otomobilin yeteneklerinin anlatıldığı bir video yayınlandı.

Videoda, TOGG'un akıllı yaşam vizyonuna vurgu yapılıyor.


TOGG Akıllı Yaşam Vizyonu Tanıtım Videosu

TOGG'un yeni yayınladığı videoda yerli otomobilin özelliklerinden bahsedilirken, akıllı ev ürünler ve sesli asistan sayesinde toplantı hatırlatmaları, özel günler hakkında bilgi, otomobil park rezarvasyonu ve otomobilin şarj durumu ile bilgilerin alınabileceğinden bahsediliyor.

Memurlar.Net
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