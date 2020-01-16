Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı
|16 Ocak 2020 04:07
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 06.30-23.00 saatleri arasında Samsun'da yapılan uygulamada, 39 kişi gözaltına alındı.
Samsun merkez, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamaya toplam 134 ekip, 550 personel ve 2 narkotik detektör köpeği katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak narkotik suçlardan arananların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama yapıldı. Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve bölgelerde görülen şüpheli araçlar, şahıslar üzerinde ve umuma açık yerlerde aramalar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 bin 950 kişi, 147 metruk bina, 96 iş yeri, 195 park, bahçe kontrol edilip 660 araç sorgulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet mermi ele geçirildi.
Sorgulamalar sırasında 10 araca 3 bin 328 lira cezai işlem uygulanırken, toplam 39 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda, 9 şüphelinin üzerlerinde çeşitli miktarlarda esrar ve uyuşturucu hap bulundu.
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