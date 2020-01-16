Piyasanın canlanması için faizde tek hane şart



2019'in ikinci yarısında yaptığı güçlü faiz indirimleriyle ekonominin toparlanmasına güçlü bir destek veren Merkez Bankası'nın bu yılki ilk faiz toplantısı bugün. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başkanlık koltuğuna oturan Murat Uysal, dört toplantıda gerçekleştirdiği bin 200 baz puanlık faiz indirimiyle yatırımların önündeki engelleri iyice azalttı. Politika faizini yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yılın ilk toplantısında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Beklentiler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından 100 ile 200 baz puan civarında bir indirim yapması yönünde.

İŞ DÜNYASI TEK HANE İSTİYOR

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan iş dünyası temsilcisi oda başkanları, geçen yıl yapılan faiz indirimlerini olumlu bulduklarını ancak yüzde 12'lik faiz oranının hala yüksek bir seviye olduğunu ifade etti. İş adamları, yatırım iştahının artması, üretim ve istihdamın iyileşmesi için Merkez Bankası'nın vakit kaybetmeden faizleri tek haneye düşürmesi gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 5 BÜYÜME İÇİN ŞART



Merkez Bankası, son 4 toplantıda yaptığı faiz indirimiyle iş dünyası için önemli bir manevra alanı açtığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Ancak faiz oranlarında 2019'da gerçekleşen 12 puanlık indirime rağmen faiz düzeyi hala çift haneli rakamlarda. Söz gelimi geçen hafta bankaların ticari ağırlıklı kredilere uyguladığı ortalama faiz yüzde 13,11 oldu. İş dünyası olarak yatırım kararlarımızı verirken pek çok makroekonomik göstergeyi dikkate alıyoruz. Ancak faiz düzeyi özellikle yatırım kararları için en kritik faktör. Özellikle 2020 yılında faiz oranları daha da büyük önem arz ediyor" dedi.

VAKİT KAYBETMEDEN DÜŞÜRMELİ

Bu yıl için hedeflenen yüzde 5'lik büyüme hedefine dikkat çeken Avdagiç, "Bu orana ulaşmak için özel sektörün tüketiminde yüzde 4.9, özel sektör yatırımlarında ise yüzde 12.1 artış öngörülüyor. Bir başka deyişle, yüzde 5'lik büyüme için faizde hızla tek haneyi görmeliyiz. Bu özel sektörün hem daha çok tüketmesi hem daha çok yatırım yapması anlamına geliyor. Bunu sağlamanın en önemli enstrümanı ise faiz oranının tek haneye inmesidir. İş dünyasının yatırım iştahını canlandırmak için hızla tek haneli faiz oranlarına ulaşmamız lazım" diye konuştu.

DÜNYADA FAİZLER DÜŞÜK, LİKİDİTE BOL

"Keza bütün senaryolar dünyada faizlerin düşük, likiditenin bol olduğu bir 2020'ye işaret ediyor" diyen İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti: " Burada enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk primimizdeki (CDS) gerileme, kaliteli sermaye girişleri için de elverişli bir ortam oluşturuyor. Belli ki dış finansman açısından daha rahat bir yıl yaşayacağız. Merkez Bankası dünyadaki bu eğilimi en hızlı biçimde iş dünyamıza yansıtmalı. Bu avantajlı dönemi düşen faiz oranlarıyla birleştirirsek, yatırımlarda hedeflediğimiz seviyelere ulaşır ve istihdamdan büyümeye önemli kazanımları cebimize koymuş oluruz. Bu doğrultuda Merkez Bankasından iş dünyası olarak beklentimiz kısa sürede faizleri yüzde 10'un altına indirmeleri yönünde."

İNDİRİMLER ETKİLİ OLDU



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın bu yıl her ay toplantı yapacak olmasının önemli ve çok olumlu bir değişiklik olduğunu belirterek, "Her ay toplantı yapılması, piyasalara tepki verilmesi gereken durumlarda zamanında tepki verilmesi anlamına geliyor. Bu ilk toplantıdan geçen yılın son toplantılarında olduğu gibi indirim çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl yapılan indirimler piyasalarda etkilerini göstermeye de başladı" dedi.

NİHAİ HEDEFİMİZ TEK HANEYE İNMESİ

Bugünkü toplantıda 100 baz puan civarı faiz indirimi beklediklerini ifade eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu: "Nihai beklentimiz ise faizlerin tek haneye inmesidir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun indirim kararları yatırım ve üretimin önündeki engellerin azaltılması anlamına geliyor. Yüksek faizin işleyen bir ekonomide yeri olmaz, ancak rant ekonomisini beslemeye yarar."

YATIRIM İÇİN İNDİRİM ŞART



Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimlerinin memnuniyet verici olduğunu ancak; yatırımların artması için faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomide geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinden itibaren bir toparlanma ve dengelenme sürecine girildiğine dikkat çeken, Kütükcü, "Şu anda bu dengelenme süreci devam ediyor. Ekonomideki seyrin önemli göstergelerinden birisi olan sanayi üretiminde de pozitif bir süreç yaşıyoruz. Ancak bu olumlu seyrin sürdürülebilir bir hale gelebilmesi için yatırımların artması şart. Yatırımların artması için de faizlerin düşürülmesi, daha yatırım yapılabilir seviyelere çekilmesi önemli" dedi.

Mesude Demirhan