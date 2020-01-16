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3.600'e formül aranıyor

Memur-Sen, Toplu Sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulunda çözülemeyen sorunlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
 16 Ocak 2020 07:10
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3.600'e formül aranıyor

Edinilen bilgilere göre sendika temsilcileri, 'kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, memura grev hakkı, toplu sözleşme masasının yeniden şekillenmesi ve 3.600 ek göstergenin hayata geçirilmesi' konusundaki taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletti. Erdoğan'ın 3.600 ek gösterge konusunda çalışmaların sürdüğünü söylediği öğrenildi. Erdoğan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sendikaların taleplerinin değerlendirilmesi konusunda talimat verdi. Sendika temsilcileri, polis, sağlık personeli, öğretmen ve din görevlilerine getirilmesi planlanan 3.600 ek göstergenin bütçeye maliyetine ilişkin bir çalışma yapıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede de bu maliyet üzerinde durulduğu ifade edildi.

AYLIKLAR ARTACAK

3.600 ek göstergenin kamuya getireceği yük konusunda henüz net bir rakam ortaya çıkmazken, ek göstergenin hayata geçirilmesiyle, memurların maaşlarında en düşük 32 lira, emekli aylıklarında ise en düşük 650 TL artış söz konusu olacak. Ek göstergenin 2.200'den 3.600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2.200'den 3.600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL'den 103 bin 279 TL'ye çıkacak.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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