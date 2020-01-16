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Belediye tarafından işten çıkartılan işçiyi mahkeme haklı buldu

İşten kovulan İBB işçileri işe iade davalarını tek tek kazanmaya başladı. Dün de Spor İstanbul'dan çıkartılan bir çalışan daha işe iade edildi
 16 Ocak 2020 09:15
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Belediye tarafından işten çıkartılan işçiyi mahkeme haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPER, İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 142'inci günü geride kaldı.

Daha önce 5 işçinin "işe iade" kararı aldığı yargılamalarda Spor İstanbul'dan çıkartılan yüzlerce işçiden biri olan Emre Akdemir de haklı mücadalesinde davayı kazandı.

SABAH'A konuşan Emre Akdemir, "8 yıldır Spor İstanbul'da çalışıyordum. En son işten çıkartıldığımda amir yardımcısı görevini yürütüyordum. Kararın ardından belediye avukatından randevu talep ettim. Avukat bana, 'Biz, hiç kimseyi işe almama yönünde karar vereceğiz. Dolayısıyla ek bir tazminatla işe başlatmama tazminatına hükmedilecek ve onu ödeyeceğiz" beyanında bulundu. Dolayısıyla 'hak hukuk' diyenlerin ne kadar hukuka uyduğu da ortaya çıktı. 'İsraf' diyenlerin de ne kadar israf yaptığı ortada. Ben 60 bin TL kadar kıdem ve ihbar tazminatı aldım. Bir de bu işe iade kararından ekstra bir tazminat daha alacağım. Bu paralar ise İstanbullu'nun cebinden çıkıyor. Spor İstanbul'da benim gibi 100-150 kişinin daha iş akdi fesih edilmiş durumda. Her hafta 5-10 kişi dikkat çekmeden atılıyor. Zamanında söz verip de sözünde durmayanları Allah'a havale ediyorum. Bu işin müsebbibi olan kim varsa akşam çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorlar merak ediyorum" dedi.
Sabah
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