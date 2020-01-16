Doğa Koleji'nde devir gerçekleşti
|16 Ocak 2020 11:57
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Doğa Koleji'nde eğitim gören on binlerce öğrenci ve aileleri kurumun satış sürecindeki belirsizliğin ortadan kalmasını bekliyordu.
İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.
Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Aynı zamanda Metal Yapı Konut'un sahibi olan Ömer Saçaklıoğlu 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın almıştı. Geçtiğimiz yıldan itibaren zor duruma düşen kurum aylardır çalışanlarına maaş ödemiyordu. Bu nedenle, Doğa Koleji öğrencilerinin velileri ve öğretmenler çok sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.
Kamuoyunun baskısı üzerine satışı gündeme gelen Doğa Koleji için 2019 yılın son günlerinde pazarlık masası kurulmuş, talipliler ile yapılan görüşmeler sonrasında İTÜ Vakfı ile el sıkışılmıştı.
İsmail ŞAHİN
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