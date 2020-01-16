Güven timindeki polis memuru, AVM'de bot çalarken yakalandı
|16 Ocak 2020 12:32
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Ankara'daki bir AVM'de, 12 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;
A.S., girdiği spor mağazasından bir çift bot alıp, çantasına koydu. Mağazadan çıkacağı sırada ise bottaki alarm çaldı.
Mağaza görevlileri tarafından içeri davet edilen A.S.'nin çantasında yapılan aramada bir çift bot olduğu görüldü.
Botları satın aldığına dair kasa fişi sorulan A.Ş.'nin herhangi bir ödeme yapmadığı belirlendi. Barkodunda kesik olduğu görüldü.
Mağaza yetkilileri durumu polise bildirdi. Gelen polislerin kimlik sorduğu A.S., polis kimliğini çıkarınca büyük şaşkınlık yaşandı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Güven Timleri'nde çalıştığı öğrenilen polis memuru, hırsızlık suçlamasını kabul etmedi.
Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan polis memuru, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü
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