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Yardım paketlerinden çıkan duygu dolu mektuplar

İzmit Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların hazırladığı yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı
 27 Ocak 2020 13:24
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Yardım paketlerinden çıkan duygu dolu mektuplar

İzmit Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların hazırladığı yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çağrısı ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dün başlayan yardım kampanyasına bin 500'den fazla vatandaş destek vererek, hazırladıkları yardım paketlerini yetkililere teslim edildi. Yetkililer tarafından açılarak çıkan ürünler ihtiyaç sahiplerine göre sınıflandırıldı. Paketlerden çıkan yardımsever vatandaşların yazdığı mektuplar ise dikkat çekti.

"Umarım bu oyuncaklar sizi güldürür"

Küçük çocuklar için oyuncakla yardım kampanyasına destek veren Deniz Karakaş isimli bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım paketinde, "1999 Depremi'nde Kocaeli'deydim ve sadece 3 yaşında. Annem, ablam ve babam dışında kimsemiz yoktu burada. 4 kişilik ailemize zarar gelmedi çok şükür. Küçük bir çocuktum ve belki de hiçbir şey anlamıyordum. Çadır bizim yeni evimizdi. Mutluydum ama çünkü bana da böyle tanımadığım yerlerden, insanlardan oyuncaklar geliyordu. Umarım bu oyuncaklar da sizi güldürür" yazılı bir kağıt çıktı.

"Biz de burada iyi değiliz, yüreğimiz kan ağlıyor"

"İpek Gül ve ailesi" yazılı bir paketten çıkan, "Sevgili can arkadaşlarım. Siz orada nasılsınız? Belki bunu konuşmak biraz saçma oluyordur, fakat biz de burada iyi değiliz, yüreğimiz kan ağlıyor. Şimdi benim size gönderdiklerim tırla geliyor. Deprem gelip geçici, korkmayın. Canım arkadaşlarım bedenen burada olabiliriz ama aklımız sizde. Güçlü kalın. Zor günleri hep beraber aşacağız. Yaralarımızı beraber saracağız. Şunu unutmayın; acınız acımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür. Eğer bir can sıkıntısı çekilecekse hep beraber çekeceğiz. Çünkü biz Türkiye olarak ayrı bedenlerde tek yüreğiz" yazılı not ise görenleri duygulandırdı.

Ekipler, çıkan notları zarar görmeden yardım malzemelerinin koyulduğu paketlere yerleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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