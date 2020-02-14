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OGM'nin mühendis alımında torpil olduğunu iddia eden adaylar ne yapmalı?

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman mühendisi alımıyla ilgili bir açıklama yaptı.
 14 Şubat 2020 09:50
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OGM'nin mühendis alımında torpil olduğunu iddia eden adaylar ne yapmalı?

Orman Genel Müdürlüğü 7 Şubat 2020 tarihinde Orman Mühendisi sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarını açıkladı.

Ancak bazı adaylar, memurlar.net'in WhatsApp hattına gönderdikleri ihbarlarda, yazılı sınavı düşük bazı adaylara sözlü sınavda yüksek puan verildiğini iddia etmektedirler.

Yaşanan bu sorunları, sözlü sınavlarda gözlemci olarak yer alan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz ile konuştuk.

Hasan Türkyılmaz, iddiaları önemsediklerini ve adayların haklarını korumak için kendilerine itiraz süreçlerinde destek olacaklarını ancak iddiaların da ispatlanması gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise sonuç kağıtlarında yer alan puanların sadece sözlü sınav puanı olmadığını "sözlü ve uygulamalı sınav puanı" olduğunu belirtmekte ve uygulamalı sınavın belirleyici olduğuna dikkat çekmektedir.

Sınav sonuçlarını hak etmediğini düşünen adaylar için itiraz süresi 14 Şubat tarihi itibariyle sona erecektir. Sınavlarda hem sendikadan hem de odalardan temsilciler katılmıştır. İtirazda bulunacak adayların bu sivil toplum örgütleri adına sınava katılanların tanıklıkları aracılığla itirazda bulunması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatına rağmen, taşrada bu talimatı dinlemeyen bürokratların bulunması ihtimal dahilinde olup, haksızlığa uğrayan adayların, süreçleri işleterek haklarını aramaları gerekmektedir.

İşte Orman Mühendisleri Odası 'nın açıklaması

"İlan tarihinden itibaren itiraz süreci de işlemeye başlamıştır. Bu konuda gerek yedek listede yer alan gerekse de 70 puan barajının altında kalıp kazanamayan meslektaşlarımızın itiraz süresi içinde dilekçelerini vererek mağduriyetlerini gidermek için talepte bulunmaları pek tabii haklarıdır.
Meslek Odası olarak mağduriyete uğradığını iddia eden meslektaşlarımızın haklarını korumak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Ancak mağdur olduğunu ifade eden meslektaşlarımızın hak arar iken başkalarının hakkına girecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.
Mağduriyetleri gidermek adına hak ararken başta devletimiz olmak üzere kurumlarımızın ve diğer meslektaşlarımızın hakkına girecek beyanlarda bulunmaktan kaçınılması Meslektaşlarımızdan istirhamımızdır.
Odamız gerek yedek listede yer alan gerekse de baraj puanının altında kalarak elenen Meslektaşlarımızın mağdur olduklarına dair iddialarını önemsemektedir. Bununla birlikte her iddia da ispata muhtaçtır.
Orman Mühendisleri Odası olarak bu sürecin en başından beri olduğu gibi şuanda da her adaya eşit mesafede olduğumuzun bilinmesini ve sürece olumlu katkı sunmak üzere her zaman hazır olduğumuzu bildiririz."
Memurlar.Net - Özel

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