Konya'da 'mahrem imamlarına' yönelik operasyonda 6 tutuklama
|14 Şubat 2020 10:20
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Konya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi askerlere "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 zanlıdan gözaltına alınan 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 21 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Serbest bırakılan zanlılardan 13'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.
Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 4 Şubat'ta, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince zanlılardan 27'si gözaltına alınmıştı.
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