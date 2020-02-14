Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|14 Şubat 2020 10:43
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Van- Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Hakkari
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy ve 210 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 297 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri ise çarşı merkezindeki karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.
- Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı 145 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
- Muş
Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.
Muş-Bitlis kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kent merkezini beyaza bürürken, soğuk hava nedeniyle bazı ağaçlarda kırağı oluştu.
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