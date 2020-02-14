1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelere kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, deprem bölgelerinde hafta sonu yağış beklendiğini belirterek depremzedeleri uyardı
 14 Şubat 2020 13:43
Yazdır
Depremzedelere kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, deprem bölgelerinde hafta sonu yağış beklendiğini belirterek depremzedeleri uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da hafta sonu yağış beklendiği belirtilerek, depremzedeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları uyarıldı. Açıklamada, "Deprem bölgesinde bugün(Cuma) havanın parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağışların genellikle aralıklı hafif, yer yer orta kuvvete kar şeklinde olması, Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında devam eden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor
14 Şubat 2020 14:46		 'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'
14 Şubat 2020 14:22
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
14 Şubat 2020 12:03		 Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi
14 Şubat 2020 11:16
İzmir'de tepki çeken öğrenci taşımacılığı
13 Şubat 2020 23:27		 28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi
13 Şubat 2020 22:56
Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü
13 Şubat 2020 21:01		 Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
13 Şubat 2020 20:25
Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor
13 Şubat 2020 19:53		 Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
13 Şubat 2020 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Yargıtay'a 2019'da FETÖ'den 16 bin dosya geldi15:09 - Esed rejimine ait helikopter düşürüldü15:03 - Eski Yargıtay üyesi Akkuş'un hapis cezası onandı14:59 - Bahçelievler'de bina çöktü14:46 - İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor14:45 - Shane Larkin, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı14:40 - Lojman cinayeti sanığı cezaevinden firar etmiş14:38 - Marmarisli Doruk, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu14:33 - KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro14:28 - Bakan açıkladı... Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
14:22 - 'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'14:21 - Adaylar, KPSS 2020/4 tercihlerini değerlendiriyor14:17 - DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşmuş14:10 - LPG'yi ilk kez otomobilde denemişti, şimdide motor tasarladı14:07 - Vatandaş, İmamoğlu'nun kayak tatiline ne dedi?14:00 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı13:48 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete EYT eleştirisi13:43 - Depremzedelere kar yağışı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir kadın susuyorsa 1
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 2
limon 4
tarım bakanı'nın makamında tavuk deneyi yapması 4
kokoş 3
alemeti farika 2
probis 5
erdoğan konuşurken çocuğum aç diye bağıran vatandaş 3
ankapark'ın kapatılması 3
erkekler ağlamaz 4
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam