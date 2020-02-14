Adaylar, KPSS 2020/4 tercihlerini değerlendiriyor

KPSS 2020/4 ile Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 sağlık personeli alınacağı daha önce ilan edilmişti.

8 bin 844 personel alımı için bugün itibariyle ÖSYM aracılığıyla tercihler başladı. Tercih işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Tercihler ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Tercih yapacak adaylar, memurlar.net formunda tercihleri değerlendiriyor.

Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

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