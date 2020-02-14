2019 TUS-STS Değerlendirme Raporu Yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporunu yayımladı.
|14 Şubat 2020 15:58
|Yazdır
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(14 Şubat 2020)
2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu, 14 Şubat 2020 tarihinde saat 15.25'te ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
13 Şubat 2020 14:12
|2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
12 Şubat 2020 14:21
|2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
12 Şubat 2020 13:48
|Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
11 Şubat 2020 13:53
|ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
11 Şubat 2020 10:59
|EKPSS başvuruları yarın sona erecek
11 Şubat 2020 10:27
|2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı
30 Ocak 2020 10:33
|ÖSYM 2019 yılı sınav verilerini paylaştı
29 Ocak 2020 16:59
|ÖSYM Başkanı'ndan yabancı dil sınavı açıklaması
24 Ocak 2020 16:28
|DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
22 Ocak 2020 16:15