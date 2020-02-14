1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019 TUS-STS Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporunu yayımladı.
 14 Şubat 2020 15:58
Yazdır
2019 TUS-STS Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU

(14 Şubat 2020)

2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu, 14 Şubat 2020 tarihinde saat 15.25'te ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2019-TUS ve STS 1. Dönem ve 2. Dönem Değerlendirme Raporu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
13 Şubat 2020 14:12		 2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
12 Şubat 2020 14:21
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
12 Şubat 2020 13:48		 Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
11 Şubat 2020 13:53
ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
11 Şubat 2020 10:59		 EKPSS başvuruları yarın sona erecek
11 Şubat 2020 10:27
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı
30 Ocak 2020 10:33		 ÖSYM 2019 yılı sınav verilerini paylaştı
29 Ocak 2020 16:59
ÖSYM Başkanı'ndan yabancı dil sınavı açıklaması
24 Ocak 2020 16:28		 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
22 Ocak 2020 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı16:50 - 'Perili Köşk' icradan satılık16:44 - AFAD ekipleri, 'iple kurulan' teleferik sistemiyle hasta kurtardı16:35 - Numan Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması16:30 - Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti16:26 - Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı16:23 - Atlasglobal iflas başvurusu yaptı16:22 - Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu16:17 - Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan 'çöken bina' açıklaması16:09 - Öğrenciler İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
16:08 - Arka Sokaklar'a sürpriz isim!16:01 - Beyoğlu Belediyesinden 'logo' açıklaması15:58 - 2019 TUS-STS Değerlendirme Raporu Yayımlandı15:52 - Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!15:46 - Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama15:45 - Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı15:42 - Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı15:33 - Sivas'ta 'adliye mahrem yapılanma'sında 4 kişiye adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 7
yemek yiyince ağırlık çökmesi 4
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 7
Selçuk Parsadan 4
Bigi 5
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 3
kasımpaşaspor 1
derule 1
kokoş 3
mutluluk 8
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam