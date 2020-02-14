Arka Sokaklar'a sürpriz isim!

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Şevket Çoruh'un yer aldığı diziye bir çok dizi ve filmde rol alan Bülent Emrah Parlak dahil oldu.

Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak yeni bir dizi ile ekranlara geri dönüyor! Aşk Laftan Anlamaz, Eski Köye Yeni Adet, Ankara'nın Dikmeni ve Küçük Şeyler gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kanal D'nin en sevilen projelerinden birisine dahil oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Oyuncunun şimdiki durağı Arka Sokaklar oldu