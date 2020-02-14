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İmamoğlu'nun uzlaşma şartları görünce vazgeçti

Oyuncu Recep Terzi, İmamoğlu'nun avukatının kendisine "uzlaşma" adı altında sunduğu talepleri görünce uzlaşmaktan vazgeçti.
 14 Şubat 2020 19:10
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İmamoğlu'nun uzlaşma şartları görünce vazgeçti

İmamoğlu'nun avukatı, oyuncu Recep Terzi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhindeki sosyal medya paylaşımlarının her biri için 50 bin TL'lik dava açacağını bildirdi.

Uzlaştırmacı'nın araya girmesi nedeniyle Recep Terzi uzlaşabileceğini belirtti. Uzlaştırmacı, İmamoğlu'nun taleplerini 3 başlıkta sıraladı.

1 - Bugüne kadar yapılan İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlar silinecek.

2 - Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapılmayacak.

3 - Hazırlanan metin bir video ile saat 20.00'da okunacak ve hiçbir zaman kaldırılmayacak.

Metinde yer alan ifadeler şu şekilde;

"Bugüne kadar ülkenin sürüklendiği kutuplaşma ortamına ne yazık ki ben de bir ölçüde katkı sağladım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkanı sayın Ekrem İmamoğlu hakkında birçok kez haddini aşan hakaret içeren paylaşımlarım oldu. Ancak bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Bu nedenle sayın Ekrem İmamoğlu'ndan içtenlikle özür dilerim.

Pişmanlığımın bir göstergesi olarak İBB ve kendisi hakkındaki paylaşımı siliyorum Bundan sonra bu konularda. kutuplaşmayı sürdürecek paylaşımlar yapmayacağım. Eğer bundan sonra bu tür bir paylaşımımı görürseniz lütfen bu söylediklerimi bana hatırlatın. Ülkemizde birbirinden farklı düşünen insanların, birbirlerini düşmanlaştırıcı söylemde bulunan kişilere de bu yaptığımın aynısını yapmalarını samimiyetle öneriyorum. Karmaşanın içerisinde bu tavrın ülkemize verdiği zararı görmek zor olsa da bu davranışımın bir toplumda bir başlangıç olmasını dilerim. Kamuoyunun bilgilerine ve sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsına saygılarımla sunarım."

Terzi, yaptığı paylaşımları silmemesi ve uzlaşma yoluna gitmemesi halinde İmamoğlu'nun kendisinden her tweeti için 50.000 TL isteyeceğini ifade etti.

Bu talepler sonrasında Recep Terzi uzlaşamayacağını belirtti.
Memurlar.Net
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