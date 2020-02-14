1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi

Motordan görüntü - Usta çalışırken görüntü - Motor tamircisi Halit Avcıoğlu ile röportaj Tekirdağ lı tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi.
 14 Şubat 2020 23:43
Yazdır
Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi

Tekirdağ 'da motor tamircisi Halit Avcıoğlu'nun yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla tasarladığı iki motor, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçıl ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı ve Teknokent Güney Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker tarafından incelendi. Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan Avcıoğlu, araçlarda yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla iki motor tasarladı.Avcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, motoru 3 - 4 senede tamamen kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

Kısa süre sonra motorları araçları monte ederek testler gerçekleştireceğini anlatan Avcıoğlu, şöyle konuştu:"Bu motor hava kirliliğini önleyecek ve uzun ömürlü olacak. En önemli özelliği, az enerjiyle çok güç üretmesi. Motorda elektronik hiçbir şey olmayacak. Su, yağ ve yakıt göstergesi bulunacak. Benzini püskürterek değil buharla püskürterek motoru çalıştıracağım. Daha önce bunlarla ilgi test yaptım."Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akçıl ile NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eker, Avcıoğlu'nun tasarladığı motorları inceleyerek rapor hazırladı.Eker, hazırladığı raporu Valiliğe sunacağını bildirdi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
13 Şubat 2020 19:31		 Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi
13 Şubat 2020 12:15
Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı
12 Şubat 2020 22:34		 Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen 'felaket esprisi' yapıyor
12 Şubat 2020 11:15
Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı
11 Şubat 2020 16:27		 Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!
10 Şubat 2020 23:36
Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor
10 Şubat 2020 23:03		 Teknoloji şirketleri, Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor
10 Şubat 2020 22:06
'İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı'
10 Şubat 2020 15:35		 Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı
10 Şubat 2020 14:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:04 - Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı01:00 - Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi00:58 - THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı00:02 - 15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı23:43 - Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi23:32 - Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi23:29 - Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası23:26 - Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu23:19 - Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto: Her şey çok zamlı oluyor
23:17 - HDP vekilin evinde saklanan terörist gözaltına alındı22:55 - 400 kişilik komando timi Hatay'a geldi22:20 - Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması22:07 - Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı21:50 - Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük21:32 - BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...21:28 - AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi21:22 - Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL'ye taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
15 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiger woods 2
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 2
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 6
derule 1
12.02.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 4
xiaomi 1
ponçik 2
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 8
leyla 2
papatya 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam