THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı
Türk Hava Yolları (THY), zorlu geçen 2019 yılını yaşanan Boeing 737 Max krizine rağmen karla kapatmayı başardı.
|15 Şubat 2020 00:58
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Türk Hava Yolları (THY), zorlu geçen 2019 yılını yaşanan Boeing 737 Max krizine rağmen karla kapatmayı başardı.
Türk Hava Yolları A.O. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen resmi açıklamaya göre; 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 1 milyar 530 milyon 828 bin TL kar elde edildi.
Söz konusu tarihler arasında toplam 73 milyar 171 milyon 298 bin 944 TL'lik net satış rakamına ulaşan THY, dış hatlar satışlarında 63 milyar TL'nin üzerine çıktı.
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