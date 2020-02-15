Adana'da 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

İLK KADIN KOMANDO ASTSUBAYLARI! BAŞÖRTÜLÜLER DE VAR FOÇA Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan ve bu anlamda Türkiye'nin ilk kadın astsubayları olan 20 kadın, kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor.