Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
|15 Şubat 2020 13:18
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İdlib konusuna ilişkin pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek" derken, "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.
Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Kararlılığımızı zaten Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Biz istiyoruz ki Rusya ile birlikte yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım. Ama eğer bu mümkün olmazsa gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Rejim sadece masum insanları hedef almakla kalmıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarımızdaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.
ALMANYA'DAKİ FETÖ ÜYELERİ
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