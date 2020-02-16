1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm meyve ve sebzeler onun elinde turşuya dönüşüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 yıldır baba mesleği turşuculuk yapan Dursun Zengin, kozalaktan mısıra, erikten şeftaliye her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Dükkandaki cam turşu kavanozlarındaki farklı sebze ve meyveleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
 16 Şubat 2020 10:47
Yazdır
Tüm meyve ve sebzeler onun elinde turşuya dönüşüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 yıldır baba mesleği turşuculuk yapan Dursun Zengin, kozalaktan mısıra, erikten şeftaliye her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Dükkandaki cam turşu kavanozlarındaki farklı sebze ve meyveleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İzmit ilçesinde yaşayan Dursun Zengin, 7 yaşındayken babasının öğrettiği turşuculuk mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. 31 yıldır işlettiği dükkanda turşu satan Zengin, her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Kozalak, üzüm, mısır, soğan, muz, patates gibi farklı sebze ve meyvelerden yaptığı turşuları cam kavanozlarla dükkanın vitrinine koyan Zengin, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Dükkana gelen vatandaşlar, cam kavanozlardaki turşu halindeki meyveler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzun yıllardır turşuculuk yaptığını söyleyen Zengin, dükkanına gelen vatandaşların kavanozlardaki farklı meyve ve sebzelerden yapılan turşuları görünce şaşkınlık yaşayıp cep telefonları ile görüntülediğini belirtti.

"Benim burada turşu vermediğim insan kalmamıştır"

Kentte yaşayan insanların yaptığı turşulara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zengin, "Bu meslek bana babadan kalma. 7 yaşından beri babamın yanında turşucuyum. Yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyorum Bu dükkanda da 32 senedir işletmecilik yapıyorum. Burada herkes bizi tanır. 32 senedir burada insanlara turşu satıyorum. Ben de İzmit'te yaşayan insanların yarısını tanırım. Benim burada turşu vermediğim insan kalmamıştır. Buradan bir yer tarif edilecekse bu dükkan söylenerek tarif edilir. Buradaki turşuyu biz kendimiz yapıyoruz. Eskiden ben burayı yılın yaklaşık 3 buçuk ayı kapatırdım. O zamanlar çocuklarım küçük olduğu için dükkanla kimse ilgilenemiyordu. O süre içerisinde ben turşu yapardım. Şimdi çocuklarım büyüdü. Onlar da yardımcı olduğu için 12 ay boyunca burasını açık tutuyoruz. Eskiden 3 buçuk ay boyunca dükkanı kapatıp turşu yapardık" dedi.

"Ben burada bütün sebze ve meyvelerden turşu yaparım"

Yaptığı turşunun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin sebebinin kullandığı özel tarif olduğunu anlatan Zengin, farklı meyve ve sebzelerden yapılan turşuların ilgi uyandığını söyledi. Zengin, "Turşu yapılınca tuzlu su ve sirke kullanılır. Bunun mayası budur. Turşuyu aslında yapan sirke değildir, o korur. Ben burada bütün sebze ve meyvelerden turşu yaparım. Bazıları damak tadına uygun oluyor. Tezgaha çıkartıyoruz. Bazılarının damak tadı olmuyor, vitrinde bırakırız. Kiraz, muşmula, erik, şeftali, kayısı genellikle yaz aylarında olur. Benim özel bir sırrım yok ama meslek sırrı da söylenmez. İnsanlar burada farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşuları görünce çok hoşlarına gidiyor. İnsanlar görünce cep telefonları ile fotoğraflarını çekiyorlar. İnsanlar buraya çok yoğun bir şekilde talep gösteriyor. Daha küçükken babasının elinde buraya gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyorlar. İnsanlar burada anılarını da tazelemiş oluyor" diye konuştu.

"Kim gribe yakalanacağını hissederse benden acılı turşu suyu ister"

Turşunun faydalarından da bahseden Zengin, insanların gripten kendisinin hazırladığı acılı turşu suyu ile korunduklarını ifade ederek, "Turşunun faydaları da çok. Canan Karatay hep televizyon programlarında söylüyor. Mesela ben hayatın boyunca grip olduğumu hatırlamam. Çok iyi biliyorum ki turu suyu gribe çok iyi geliyor. Mahallede kim gribe yakalanacağını hissederse benden acılı turşu suyu ister" şeklinde konuştu.

"İnsanoğlunun dışında her şeyin turşusu mevcut"

Zengin'in yaptığı turşu suyuyla yıllardır hastalıklardan korunduğunu belirten Kerim Yaman isimli vatandaş, farklı sebze ve meyvelerden yapılan turşuların ilgisini çektiğini ifade ederek, "Genelde buradan tuşu suyu içeriz. Kendisi bu turşuyu doğal şekilde yapıyor. Sirke gibi farklı şeylerden bulundurmaz. Mesela ben şu anda grip oldum. Şifasını da bu turşu suyundan arıyorum. Çok iyi geliyor. Burada çeşit çeşit turşular var. Kozalaktan şeftalisine, patatesinden üzümüne kadar her çeşit turşu mevcut. Bir insanoğlunun turşusu yok, onun dışında her şeyin turşusu mevcut. Turşunun her şeyini kendileri yapıyorlar. Kesinlikle katkı maddesi yok. İçtiğiniz zaman herhangi bir koku falan hissetmiyorsunuz. Herhangi rahatsız edici bir etkisi de yok" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar
16 Şubat 2020 12:43		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
16 Şubat 2020 10:41
Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
16 Şubat 2020 10:17		 Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki
16 Şubat 2020 09:49
Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
16 Şubat 2020 09:40		 İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti açılmaya hazırlanıyor
16 Şubat 2020 09:36
Konutta yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçti
16 Şubat 2020 09:16		 Marmaris'te deniz kahverengi oldu, görenler şaşıp kaldı
15 Şubat 2020 21:51
'Ölümsüzlük köprüsü' tarihe ışık tutuyor
15 Şubat 2020 21:16		 Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor
15 Şubat 2020 20:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı13:15 - Mahkumlar kitap kurdu oldu13:09 - Rusya'dan 'gözlem noktaları' açıklaması13:03 - Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak bir ayrıcalıktır12:59 - 'Türkiye'nin siber kalesinde' anlık 16 milyon IP taranıyor12:52 - AK Partili Özkan'dan 'yeni darbe hazırlığı' söylemlerine tepki12:43 - Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar12:37 - 'PKK/KCK üyesi ve destekçisi 450 kişi gözaltına alındı'12:31 - Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti12:22 - YKS'ye gireceklere uyarı: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını etkiliyor
12:13 - Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu12:11 - Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak12:08 - 'Bankalarla kredi problemini çözüyoruz' dolandırıcılığına 2 tutuklama12:05 - Taşerondan kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak12:00 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi11:56 - FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular11:51 - Okul servis şoförlerine 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı11:47 - 'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Neredesin Ey İnsanlık!
Geç ve güç evleniyoruz
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yalova'da makam şoförü rüşvet çarkını anlattı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan
Bu fatura nasıl ödenir!
13 yıl ceza alan Emrah Serbes, açık cezaevinde
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aloe vera 2
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
sorloth'un 1 maç ceza alması 3
Sen yabancı değilsin 3
altay bayındır 2
limon 3
cihangir göktaş 1
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
mutluluk 1
kartı bloke etmek 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam