Multivitamin kullanımı koronavirüse karşı korur mu?

Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye'de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97'sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85'inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55'inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.

"VİTAMİNLERDEN MUCİZE BEKLENMEMELİ"

Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, "tüm multivitaminlerin önem sırası, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yöntemlerden, yani kişisel farkındalık ve sorumluluğun öneminden sonra geliyor" dedi ve ekledi: "Tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık karşısında yapabileceklerimizin başında kişisel hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak geliyor, halka mucize ürünlerden söz edemeyiz."

Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapıyorsanız, onları yapmaya devam etmelisiniz. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere düzgün beslenme, düzenli uyku, ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriliyor. Sağlıklı bir bireyin bu söylediklerimizden eksikleri varsa veya kişi ek bir destek istiyorsa multivitamin kullanabilir. Buradaki amaç, virüsü yok etmek veya hastalığı tedavi etmek değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek" şeklinde konuştu.

MULTİVİTMİN KULLANIMINDA DOZ UYARISI!

Dr. Gaye Hafez, sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğini vurguladı.

Dr. Gaye Hafez sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tip ürünlerin içinde vitaminlerin yanı sıra, bazı mineraller, bitki ekstreleri ve bazı tatlandırıcılar mevcut. Bu saydığımız özel risk grupları, genellikle çoklu sayıda ilaç kullanan bireylerden oluşuyor. Çoklu ilaç kullanımında ilaç-ilaç, ilaç-bitki etkileşimleri de olabileceğinden, bu hasta gruplarında hekim önerisi dışında multivitamin önermiyoruz. Ancak sağlıklı bireylerde de günlük doz miktarını geçmek elbette yanlış. O durumda, sağlıklı bireyler de zarar görür. Her ürünün içeriği farklı olduğu için doz örneği veremiyorum ancak multivitaminlerin de tıpkı ilaçlardaki gibi günlük doğru dozda kullanılması gerekiyor."

Hafez, multivitamin kullanımının yanı sıra, risk grupları dışındaki hastaların beta-glukan, koenzimQ10 içeren ürünler, kara mürver çiçeği ekstresi ve C vitamini içeren takviye ürünleri de kullanabileceğini belirtti.

AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMINA DİKKAT!

Hijyen amaçlı aşırı dezenfektan kullanımına da değinen Hafez, konu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Her iki dakikada bir alkol bazlı dezenfektan ile ellerin temizlenmesi cildi tahriş eder. Sağlık Bakanlığı, her iki saatte bir, su ve sabun ile 20 saniye boyunca el yıkamanın gerektiğini her fırsatta vurguluyor. Dışarıyla temas edildiğinde, elden ele dolaşan materyallere dokunulduğunda, toplu taşıma kullanmak zorunda kalındığında mümkün olan en kısa zaman içinde eller yıkanmalı. Çok sık el yıkamak, alkol bazlı dezenfektan veya kolonya kullanmak, elbette bir süre sonra cildi tahriş edebilir. Başta cilt kuruluğu olmak üzere, dermatit veya ciltte minör enfeksiyonlara yol açabilir. Alerji oluşturabilir. Ancak bu ikinci aşamada düşüneceğimiz bir şey. Cilt kuruluğunu ve beraberinde getirdiği bu riskleri önlemek için, dermokozmetik ürün gruplarında yer alan el kremleri, cilt nemlendiricileri kullanılabilir. Şu an sosyal ortam izolasyonu ve hijyen koronavirüsten korunmak için tek çaremiz."