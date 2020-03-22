CHP'li vekilden iş güvencesi önerisi
|22 Mart 2020 16:03
|Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi verilmesi gerektiğini belirtti.
Gökçen, videolu mesaj yayımlayarak, koronavirüsün insan ayırt etmediğini, herkese bulaşabileceğini belirterek, virüsün dışarı çıkana, temas halinde olana daha fazla bulaşabileceğini vurguladı.
Aile sigortasının getirilmemesi, ücretli izin hakkının, iş güvencesinin sağlanmaması halinde aslında, kimin hasta olacağı, kimin hasta olmayacağı, kimin yaşamını yitirip, kimin yitirmeyeceği kararının verildiğini savunan Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:
"O yüzden, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, her çocuğun yemek yiyebilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi, kimsenin işten atılmayacağının garantisinin verilmesi lazım. Bu mümkün. Bu birçok ülkede yapıldı. Bir an önce Türkiye'de de yapılması lazım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
22 Mart 2020 21:57
|Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
22 Mart 2020 21:41
|Bakan Kurum: Kira alınmayacak, indirim sağlanacak
22 Mart 2020 20:17
|Erdoğan: Evlerimizde kalalım, mücadele güçlü şekilde sürsün
22 Mart 2020 18:33
|Ailesini evde bekleyen çocuklardan 'evde kalın' çağrısı
22 Mart 2020 17:28
|Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
22 Mart 2020 15:39
|Sağlık Bakanı: Sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz
22 Mart 2020 15:35
|İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı
22 Mart 2020 12:07
|'Koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip edelim'
22 Mart 2020 12:01
|İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
22 Mart 2020 08:00